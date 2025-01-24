網約車規管需先放寬發牌上限？ 陳美寶：會聽意見

陳說，政府去年提出規管網約車平台後，最近已邀請交諮會成立工作小組研究，該小組已開會，運輸署亦正就市民對點對點交通服務的需求做調查。她透露，政府計劃下月中約見網約平台公司，至少邀請了4間，交諮會工作小組亦會約見的士業界。現時本港網約車平台包括Uber、去年11月進駐香港的TADA、內地「高德地圖」及「滴滴出行」等。

擬下月晤最少4平台

陳稱，香港是國際大都會，公共交通系統領先世界，目前以港鐵為主幹，點對點交通需求約佔逾1%，政府明白旅客對此類服務有需求，但點對點服務的質量和安全至為重要。本港多間網約車平台已營運，她說引入規管最重要是讓市民辨識到合法的平台，確保有保險及法律保障。

對於如何規管平台，她說要訂出「最少但最必須」的要求，平台要做到可便捷預約、符合安全要求、車輛要有牌照，顧客可評價回饋，而平台公司也要掌握車輛服務，對此會制定清晰要求。至於網約平台數目會否設限，陳說其他地方的經驗是沒有設限。

現時本港約有1.8萬輛的士，不少市民認為部分的士服務差，形容是「黑的」。陳說，政府以往印象予人偏重的士，的士的確屬「土生土長」，然而香港同時也是國際大都會，需服務旅客、與時並進，政府不會因要顧及的士而將步伐放慢，形容「要追回速度」，引入網約車平台後會向業界多解釋。

「追回速度」 稱不為的士放慢

另外，政府連續多年財赤，加上大批港人北上消費，有建議認為政府可考慮開徵陸路離境稅以開源。 陳美寶說，政府會研究開源節流，現正就財政預算案諮詢，會多聽不同意見。