財赤下優先 北都公路2028動工 縮隧道段省成本 採新技術勘查費7億慳四成

稱北都「發展引擎」 路通財通

陳美寶昨與傳媒聚會，預告局方即將向立法會提出修訂北都公路勘測及設計方案，項目價格「有不低的下降幅度」，包括其中一段原計劃有2公里長隧道，但隧道造價較貴，故提出「浮上面」，把隧道路段減至0.5公里。

北都公路勘測方面，陳表示會利用無人機等技術，減少開挖豎井鑽探，料可減省成本。政府去年提出勘查研究要11.34億元，據知修訂勘測費可減至少於7億元。陳說當局會提出創新做法，鼓勵承建商採用新技術，省下來的錢可與政府分享。

運物局補充，會以創新政策和創新技術推展北都公路項目，擬於今年內尋求立法會撥款開展勘查研究，目標配合新田科技城發展，於2036年或以前首先開通新田段。至於公路造價估算，當局尚未公布。

配合科技城 目標新田段2036先通車

民建聯立法會議員劉國勳說，據他了解局方在參考市場報價、減少隧道段等，進一步下調勘查研究費用預算。他說樂見政府減少隧道路段，期望政府勘查後可再研究縮短更多隧道路段或設更多高架路段，降低最終項目造價。

另外，政府提出10項鐵路及新的綠色智慧運輸系統，其中6條屬重鐵，交予港鐵推展，其餘4項包括啟德及東九龍綠色集體運輸系統，當局表明會公開競投，引入競爭及不同形式的交通模式。政府早前已就啟德項目收集意向書，陳美寶稱啟德項目今年第三季招標，當局正籌備法例規管標準、技術、規管框架，會用一套通用法例，適用於規管不同新設施，容納不同營辦商。

4集運項目公開競投 啟德第三季招標

陳美寶說「有競爭才有進步」，港鐵也可競投，「不是我們與港鐵之間有任何問題」。對於新營運者會否也採用港鐵的物業補貼模式，陳說採取公開招標，政府不用預告要為項目提供多少固定補貼額，而是因應不同營運商以不同技術，提出有競爭力的營運建議而決定。雖然如此，她說招標方式也非白紙空文，政府對成本、收費等其實有內部「底稿」。

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