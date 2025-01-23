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年宵檔改革賣慢煮牛舌 學生售攬枕兼撐運動員

【明報專訊】一連7日的年宵市場今日開鑼，其中面積最大的維園年宵設395個攤位。有快餐檔主決心「改革」，聯同酒店廚師售賣年宵檔少有菜式，以士多啤梨汁咕嚕肉招徠。有乾貨檔主稱減價一成，只求售出新冠疫情至今囤積貨品。另有檔主對銷情樂觀，料今年人流較去年多兩三成，故比上年多投一個攤檔。

年宵開鑼 維園395檔

農曆新年年宵市場今日起至29日（大年初一）清晨在15個地點舉行，記者昨午到維園觀察，受天雨影響，不少檔主至晚上才開始設置攤檔。連續第二年在維園擺快餐檔的吳先生至昨晚才安裝雪櫃，還未購買盛載魚蛋的紙碗，其攤位賣玉子燒、雞軟骨等，定價跟往年一樣每份40元、100元3份。吳稱今年推出售價30元10多粒的冬蔭功魚蛋，又比去年多聘兩至三成人手，估計有助吸客。

酒店西廚快餐檔展身手

另一快餐檔主Bonnie亦是第二年在維園擺檔，稱去年受天雨影響，收入僅回本，盼今年天公作美。其攤檔售賣慢煮牛舌、士多啤梨汁咕嚕肉等，每份定價約50元，檔口又放乾冰和特製食物模型做裝飾。Bonnie說今年成本較去年略貴一成，但強調「值得」，又將創意歸功合伙人兼酒店西廚阿勇。阿勇說，在年宵擺檔不代表只能賣普通小吃，用心做菜式仍有吸引力。

乾貨檔主彭小姐售賣毛織公仔和刺繡，定價10至600元不等，她說絕大部分商品均是疫情期間一針一線自製。她憶述前兩年在觀塘市集擺攤，定價較高，銷情未見暢旺，料跟近年港人北上消費熱潮有關。她今年轉陣維園，決定減價一成盼挽留顧客，又稱不想家中囤積貨品。

今年檔期可用盡周末全日 有看好銷情

同售手工作業、主推手雕麻將的乾貨檔主Nick則對銷情樂觀。他憶述去年花8000多元投得攤檔，結果生意比想像中好，售出約九成貨品，故今年願花2萬多元投相連攤檔，又預備較多貨量。他說去年年宵首日和收爐日均屬周末，未見太多人流，今年周末全日都在年宵期間，代表有整天時間銷售，有信心能吸引多兩三成人流。

另外，約70名顯理中學的中四和中五商科生，每人集資1000元在維園擺檔賣自家設計布攬枕和鎖匙扣，主題為「支持港隊運動員」。中四生Jason說，攤檔核心成員多熱愛做運動，有速疊杯和滾軸溜冰港隊，自己也喜歡打籃球，冀透過擺檔鼓勵市民多運動。攤位另設心意卡，讓市民免費填寫對運動員的感言，攤位將收集卡片，於年宵後派到各體育總會，再分發予運動員。負責今次活動的余老師盼擺檔除讓學生體驗營運，亦令他們關注社會大小事。

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