港大研斑蝶遷徙模式 開放報料冀偕港人保育

港大知識交流辦公室網頁亦有介紹斑蝶研究項目，由生物科學學院教授Tim Bonebrake負責，涵蓋棕色紫斑蝶、橙色虎斑蝶，以及棕色及藍色青斑蝶，團隊會利用「標誌重捕法」做研究。校方稱，這項屬長期研究，探究方向包括「斑蝶會否遷徙、遷徙到哪裏、如何遷徙」，過程中亦讓公眾參與，包括可到網頁填寫表格、上傳相片，報告在哪裏觀察到已標記的蝴蝶，團隊認為有助加強港人對生物多樣性的認識。

AI分析患者自拍口腔照 辨牙齦問題

港大並在最新《知識轉移年報》列出利用人工智能（AI）為大眾提供牙科檢查的項目。港大知識交流辦公室網頁介紹稱，牙醫學院提供遙距牙周炎及其他牙齦問題診斷服務，當中會用AI，分析長者或患者以智能手機「自拍」的口腔照片，系統會即時比對學院數以千計的牙齦病口腔影像，辨識影像中有否呈現牙齦問題，例如以3種顏色標示牙齦，區分「健康」、「或有問題」或「發炎」的範圍。