八大知識轉移年收116億 升12% 港大27.2億最高 浸大2.7億跌五成

明報記者 鄧佾文 鄭律銘

根據八大《知識轉移年報》，上學年各校知識轉移總收益達116億元，較前一年度（2022/23）約103億元增加約12.7%。院校相關收益來自合作研究、合約研究、知識產權、顧問服務、持續專業發展短期課程等。

港大按年跌7%

科大中大理大收益皆逾20億

收益最高的港大在《年報》中提到，上學年申請專利的數量有484項，有121項已獲授予專利，該年度知識轉移總收益達27.2億元，冠絕八大。連同港大，科大、中大、理大共4間院校相關收益分別都超過20億元。

各校之中，港大及浸大知識轉移收益錄跌幅，浸大上學年獲2.7億元，較前一年度的5.3億減49.8%。此外，城大獲15.1億元，嶺大獲3.3億元，教大獲2.1億元。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒向本報表示，扣除課程收入，餘下包括專利、合約研究、衍生企業產生利潤等屬「核心知識轉移活動（core KT）」的收入，上學年共涉5.9億元，收益會用於支持「交叉學科」的科研發展，包括增聘研究人員，稱理大全職科研人員由數年前1500人增至目前3000人。

過往有指大學研究員不時要「跑數」寫論文，佔用研究時間。被問及目前在校內研究員的最大困難，需否「追論文及指標」，趙汝恒稱作為大學教職員基礎研究是「最基本」，「為何要寫文章？要將知識傳開去。但只寫文章而停了，不是我們想見到」。

理大：收益用於交叉學科科研發展

指港應用場景有限 偕內地城市合作

趙認為教研人員的研究可以進一步應用，「知識轉移才算成功」，又提到香港應用研究的場景有限，因此理大已與內地11個城市簽署合作協議，成立技術創新研究院，助科研團隊將研究「落地」。趙透露，各城市提供1億至2億人民幣經費，料有助知識轉移收益進一步增加。

教育局官員日前晤傳媒時透露，政府正面對財赤或影響向八大的撥款，又稱大學「私己錢」增加，各校應思考如何「善用公帑」。趙汝恒回應表示，相關資訊仍很初步，認為公帑及大學從任何渠道所得收入，最重要是「用得其所」，要待政府提出具體撥款方案。

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