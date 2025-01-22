特朗普上任首日 簽令退出世衛 同再退《巴黎協定》 恐致乏資源應對疾病阻遏暖化

對於美方退出《巴黎協定》，北京昨表示中方積極應對氣候變化的決心和行動一以貫之。

特朗普周一宣誓再任總統後，前往轉播典禮的第一資本體育館，在觀禮民眾面前簽署首批行政命令，使美國退出《巴黎協定》及推翻拜登任內簽發的78項行政命令等。待他返回白宮橢圓形辦公室，再簽了宣布美國退出世衛及赦免參與2021年1月6日「國會山莊騷亂」被起訴和定罪者等行政命令。

美世衛最大捐款國 指中國捐太少「不公」

特朗普決定退出世衛，要求聯邦政府暫停向世衛提供資金、支持和資源。他批評世衛對2019新型冠狀病毒病（COVID-19）等全球衛生危機「處理不當」，又「未能採取急需的改革」，無法證明不受成員國的政治影響，卻要求美國「支付不公平巨款」，反之中國捐款則太少。特朗普上次執政時已批評世衛過分「以中國為中心」，2020年7月6日向聯合國和世衛正式發出退會通知，至拜登政府上台喊停。

美國正式退出世衛，須提早一年通知，並支付所有未支付的費用。世衛目前的一年預算為68.3億美元（約532億港元），取自196個成員國的會費和自願捐款。美國是其最大捐款國，會費2.61億美元；中國第二，為1.81億美元。

特朗普前天亦簽署了行政命令要美國退出他稱為「不公平而片面」的《巴黎協定》，稱此舉可節省政府1萬億美元。他說：「在中國肆意排污底下，美國不會（受環保規定限制）自毁工業。」特朗普在上一任期曾使美國於2020年11月4日正式退出該協定，至拜登2021年上任後重新加入。

頒「國家能源緊急狀態」 恐加劇污染影響油價

特朗普還簽了行政命令宣布進入「國家能源緊急狀態」，聯邦政府機構有權動用應急權加快能源生產和能源基礎設施建設，又鼓勵在聯邦政府土地和水域勘探能源和生產。「國家能源緊急狀態」將使聯邦政府能夠大減能源項目的審批要求，加快發電廠建設，並放寬對化石燃料出口的限制。此舉除了加劇污染，亦將影響全球能源價格。

多國環保組織嚴厲批評特朗普退出《巴黎協定》的決定。中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會表示，中方將一如既往支持世衛，世衛「只應加強不應削弱」。對於美方退出《巴黎協定》，郭嘉昆說氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，中國積極應對氣候變化的決心和行動一以貫之，中方將與各方共同推進全球綠色低碳轉型。

特赦國會騷亂者 下月擬徵墨加25%關稅

另外，特朗普為「糾正國家不公正並促進和解」，周一簽行政命令給參與「國會山莊騷亂」約1500名被告赦罪或減刑。國會山莊騷亂死者家屬抨擊特朗普「不理解別人的痛苦或苦難」、「美國現在沒有法治」。民主黨的眾議院前議長佩洛西稱是「對司法制度的極大侮辱」。

特朗普還通過行政命令宣布美墨邊境緊急狀態、30天後正式撤銷非法入境或持臨時簽證者在美國出生子女的「出生公民權」等，部分已受法律挑戰。此外，他預告可能於2月1日對墨西哥和加拿大實施25%關稅。此消息使墨西哥披索和加元兌美元的匯率應聲下跌。

（ABC/CNN/CBS/BBC/NBC/新華社）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676