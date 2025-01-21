分析：格陵蘭等言論如欺壓盟友 「唐羅主義」劍指中俄

《紐約郵報》近期頭版的大字標題為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）——Donroe即特朗普名字Donald與「門羅（Monroe）主義」的結合，並以地圖展示特朗普對美洲的「新構思」，例如將他高調求購的格陵蘭改名做「我們的土地」，將加拿大改名為「第51個州」（他用來諷刺加國總理杜魯多的說法），巴拿馬運河改名為「巴拿（馬）MAGA」（MAGA來自其政治口號「讓美國再次偉大」）。特朗普也不介意，甚至在其社交平台轉貼。

對比否定歐洲再殖民美洲大陸的「門羅主義」，特朗普的主張某程度上更接近另一名美國前總統老羅斯福用來正當化美國介入美洲其他國家而對「門羅主義」的重新演繹，即所謂的「羅斯福推論」。

國安為由掌控戰略咽喉點

現今的「特朗普推論」則以國家安全為由，索取格陵蘭和巴拿馬運河（甚至加拿大）的控制權，背後顯然有對中俄的考量。

隨着氣候變化導致北極航線可能在未來數十年內成真，俄羅斯以至中國對其戰略價值都高度重視，這航線在美洲的兩端分別是美國控制的阿拉斯加州和丹麥屬地格陵蘭，兩者之間就是加拿大北部。巴拿馬運河則反映美國對中國近年「一帶一路」基建項目投資延伸到拉丁美洲的忌憚，尤其是該運河是美洲最重要航道，美國佔其貨運量高達74%。

對身為海權國家的美國而言，當前的巴拿馬運河和未來可能出現的北極航線關乎美洲大陸的戰略咽喉點（chokepoint），攸關美國對外經貿關係和軍力投射能力，不可能接受來自中俄的風險。「特朗普2.0」會以什麼方式應對中俄各自尋求發展空間所帶來的挑戰，值得未來4年觀察。

明報記者

（特朗普2.0）