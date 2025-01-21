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韓正晤萬斯 稱中美可加強對話協商 見馬斯克 歡迎美企共享中國發展成果

【明報專訊】中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正預先抵達華盛頓，準備出席周一的特朗普總統就職禮。韓正周日（19日）與美國候任副總統萬斯及全球首富馬斯克會面，他向萬斯表示中美雖有分歧，但仍有龐大的共同利益和合作空間，雙方可就此加強對話和協商；對於馬斯克，韓正表示歡迎包括Tesla在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展成果。

萬斯：願發展長久富成果關係

特朗普及萬斯的交接團隊周日發聲明表示，韓正與萬斯討論了一系列議題，包括毒品芬太尼、平衡貿易和地區穩定。新華社報道，韓正向萬斯指出，只要中美雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。韓正亦認為，經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。報道稱，萬斯表示，美方願與中國發展長久和富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作。

馬斯克：願加強對華投資 促進經貿往來

同日，韓正與電動車公司Tesla行政總裁馬斯克會面，表示歡迎包括Tesla在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。馬斯克稱，Tesla願加強對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

韓正也會見了美中貿易委員會、美國商會等工商界代表，表示習近平日前與特朗普通電話，就中美關係發展達成重要共識。他強調中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。這個會議與會者來自科技、銀行及物流等行業的8間美國企業負責人，路透社引述一名與會高層稱會議超時且氣氛友好。中國美國商會會長哈特表示，韓正了解經濟，被視為能明白外國商界的關切。

見工商代表 商會：韓正明白外國商界關切

特朗普與習近平上周五通電話，雙方都表示要改善兩國關係。《華爾街日報》前天引述消息指特朗普已告知高級幕僚，有興趣在重返白宮的首100天內訪華。

（新華社/路透社）

（特朗普2.0）

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