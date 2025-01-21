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特朗普：黃金時代展開 衰落結束 2.0就職全球不再驚訝 評論憂仍乏應對混亂準備

【明報專訊】特朗普周一（20日）在美國首都華盛頓的國會大樓圓形大廳舉行的總統就職禮上，宣誓就任美國第47任總統。特朗普其後發表就職演說，稱「美國黃金時代現在展開」，並指美國正處於一個「激動人心的國家成功新時代開端」，「美國衰落」已經結束。有別於2016年特朗普勝選時令各界驚訝，這次國際社會相對來說已為其回歸做好心理準備，然而有評論指出，全球在很大程度上對「特朗普2.0」時代可能出現的混亂和困惑情况缺乏準備，未來必須適應與特朗普以利益為依歸的相處模式。

2.0「自信樂觀」 號召展「常識革命」

天氣預測今次將是美國40年來最寒冷的總統就職日，特朗普上周宣布宣誓儀式移師室內。副總統萬斯在本港周二凌晨1時首先宣誓，然後特朗普宣誓並發表演說，接着為卸任總統拜登、副總統賀錦麗舉行惜別。特朗普接着到國會山莊的總統廳出席簽署儀式，簽署人事任命、備忘錄、行政命令等文件。由於就職典禮移師室內，受邀嘉賓會到華盛頓的「第一資本體育館」觀看典禮直播，館內有約2萬個座位，特朗普事前表示宣誓儀式結束後會前往體育館。

特朗普說：「我自信且充滿樂觀地重返總統職位，我們正處於一個激動人心的國家成功新時代開端。一股變革的浪潮正席捲全國。」特朗普表示將簽署一系列具有歷史意義的行政命令，「我們將開始全面修復美國，並開啟一場常識革命（revolution of common sense）。一切都關乎常識」。其中一部分是將在南部邊境宣布全國緊急狀態，阻止非法入境和遣返數百萬犯罪非法移民。他又表示「現在是我們再次以勇氣、活力和歷史上最偉大文明的活力採取行動的時候」。《華爾街日報》報道，相較於特朗普2017年演說哀嘆「美國浩劫」，今次演說構思上更樂觀，亦會以更直白語言談及他認為最迫切的國家問題及解決方案。

將在南部邊境宣布全國緊急狀態

就職前一天，特朗普到第一資本體育館出席勝利集會。他在有如競選集會般的活動上說：「到明日中午，美國4年衰落的帷幕將會落下，我們將迎來美國力量、繁榮、尊嚴和自豪的全新一天。」特朗普透露將簽署大量行政命令，涵蓋非法移民等議題，又暗示特赦就2021年國會山莊騷亂被判罪成的支持者。

除了美國內政，「特朗普2.0」時代亦預計將在外交以至全球層面引發震動，例如他預告會對中國、加拿大等國加徵關稅、逼北約成員國承擔更多軍費開支等。但有別於2016年特朗普勝選時國際社會大感驚訝，這次特朗普再上台明顯已有更多國家提前「接受現實」。不過《衛報》指出，雖然美國的西方盟友正為特朗普的回歸做好心理準備，且仍抱着最好的希望，但在很大程度上對可能出現的混亂和令人困惑的最壞情况缺乏準備。

澳前總理：行政命令不利盟友

《衛報》引述澳洲前總理特恩布爾意見認為，隨着特朗普將發布一系列行政命令，其中許多對美國的盟友不利，關鍵的考驗將是首先直面這種「霸凌行為」，然後說服他找到共同利益；因為無論是商業還是政治，特朗普唯一關心的問題就是：「這對我有什麼好處？」

（華爾街日報/BBC/CNN/衛報/中央社/經濟學人）

（特朗普2.0）

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