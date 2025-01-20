跟蹤換鈔婦入屋搜掠 賊兩小時落網

涉案49歲男子姓黃，報稱從事寵物業務的客戶服務，涉嫌「嚴重入屋犯法」被捕，由警方帶署扣查。遇劫的77歲婦人姓張，手指及腳部受傷清醒由救護車送院，治理後傷勢無大礙，已經出院。

警跨區聯手 屯門行劫旺角被捕

屯門警區刑事部署理總督察陳學麟表示，上周六中午約12時，事主在屯門一間銀行兌換新鈔作封利市用途，其後乘輕鐵返回翠寧花園寓所，準備入屋時突遭一名男子以剪刀指嚇，並將她挾持入屋大肆搜掠，搶去約1.4萬元財物逃去。警方接報到場後，翻查大量閉路電視及情報分析，迅速鎖定涉案男子特徵及逃走方向。新界北總區、屯門警區及旺角警區展開聯合行動，於案發後約兩小時在旺角彌敦道688號對開拘捕涉案男子，並起回所有失物及犯案所用的剪刀。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。

初步調查相信，事主在兌換新鈔時，賊人已在附近，及後尾隨婦人乘輕鐵到屯門至約1公里外寓所大廈，一同乘電梯至該樓層，以剪刀指嚇事主行劫。據悉賊人掠去5200元現金、約值8000元iPhone、1000元的手袋及八達通等。

年近歲晚，警方呼籲市民，往銀行兌換新鈔時切記財不可以露眼，長者可考慮由親友陪同往銀行，並留意身邊會否有可疑人物出沒。警方重申嚴重入屋犯法為非常嚴重罪行，根據第210章盜竊罪條例，一經定罪最高可判囚終身。