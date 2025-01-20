逾30城大生去年受騙 失1500萬

消息：研要求內地生赴港前填防騙問卷

近年詐騙案猖獗，不時有大學生誤墮騙案蒙受金錢損失。警務處昨日回覆查詢表示，反詐騙協調中心在2023年9月向各大學提供網上防騙學習套件，迄今已有超過4000名大學生完成學習套件。但未有回應有關要求內地生做防騙問卷事宜。

警方續稱，學習套件內容包括香港的騙案求助資訊，以及針對電話騙案在內4種流行騙案的短片及選擇題，盼讓大學生尤其是新到港內地生親自了解防騙資訊；而協調中心將與各大學商討如何更有效使用套件。

劉智鵬：人生路不熟 內地生易受騙

立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬贊成強制學生填寫防騙問卷，認為有助提高學生的反詐騙意識。他說內地生「人生路不熟」，部分人連入學手續也交由中介代辦，更易受騙；相反香港學生時常接收防騙資訊，便鮮少上當。

劉智鵬稱，大學在每年迎新日均會提醒學生提防騙案，惟仍有學生受騙，曾聽聞有個案損失10多萬、百多萬元，「也挺嚴重，有些匪夷所思」。他認為大專學界或需加密提醒次數，「例如每個星期發一次（防騙）電郵」，盡可能提高其警覺。

本報昨向各資助大學查詢有何防騙措施，多間大學回覆稱，會鼓勵甚至要求學生完成由警方設計的學習套件或防騙問卷（見表）。港大回覆，希望學生盡早完成套件，又稱曾在開學前邀請內地生及其父母出席講解會，提高學生防騙意識。據港大上周四（16日）所發電郵，下月10日前未完成套件的學生，將禁止進入圖書館及學習共享空間。

科大：伙警設「港漂報案室」通訊群

科技大學表示，去年底已將套件增設至一年級課程，形容學生「反應積極」，近期亦聯同警方開設「港漂報案室」通訊群組；大學學務長辦公室亦會陪同受騙學生前往警局報案、提供情緒支援輔導。

城市大學、理工大學及嶺南大學均有要求學生填寫防騙問卷。理大表示，新措施實施後學生的反詐防騙意識明顯提高，其間更有學生主動向校方舉報疑似騙案，並透過警方堵截詐騙個案。嶺大另亦提供綜合學習課程學分，並列為本科生畢業要求。

教育大學則鼓勵學生填寫問卷，又稱會在校內設置「反騙詐物車」及「反詐宣傳車」等。中文大學稱會邀請警務處到校主講專題防騙講座，並聯絡外地來港學生組織協助傳遞有關資訊。浸會大學在截稿前未回覆。