推太空油快測 首日截查拘一人 擬下月改列危險藥 鄧炳強：助加強阻嚇

警方上周六起推出「太空油」快速檢測包，分配前線警員使用，以試紙拭擦電子煙吸氣口及注入口，辨識「依托咪酯」的殘餘物，10至15秒有結果。警方上周五晚至周六凌晨率先在觀塘海濱花園巡查時使用，無人被捕。

另截查搜出4粒疑太空油煙彈

警方前日重點巡邏期間，西九龍機動部隊人員在油麻地截查一名55歲本地男子，搜出一粒電子煙彈，即場使用快測包後驗出依托咪酯，該男子涉管有第一部毒藥被捕，屬引入快測包後首次拘捕。西九龍衝鋒隊人員同日在紅磡截查一名31歲本地男子，並搜出4粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，以涉管有第一部毒藥拘捕該男子。

政府2月14日將修例並刊憲，將依托咪酯改列為危險藥物，以增非法管有和販運等刑罰。保安局長鄧炳強昨日在無綫《講清講楚》被問修例後會否浪費快測包，他回應稱兩者用途不同，修例目的是增加阻嚇，而引入快測包可更易執法和加強阻嚇，能互相配合。

快測引入校園？ 鄧：看不到需要

至於當局會否考慮將太空油快測包納入健康校園計劃，以找出學生吸食個案，他稱校園禁止吸食電子煙，且教師和社工無執法權力，「他（學生）會不給你檢驗，驗了你亦不能拘捕他」，看不到引入的需要。

翻查資料，當局去年首三季接到174宗吸食太空油呈報，當中139人未滿21歲，前年全年接到兩宗呈報；截至去年11月執法部門破獲144宗涉及太空油案件，拘捕211人及檢獲10.9公斤依托咪酯，案件宗數、拘捕人數和檢獲量較前年分別升逾19、23和18倍。

依托咪酯現為《藥劑業及毒藥條例》下第一部毒藥，須註冊醫生處方才可以持有，非法管有及售賣最高可罰款10萬元和監禁兩年。政府將依托咪酯納入《危險藥物條例》下危險藥物後，非法管有的最高刑罰將增至罰款100萬元及監禁7年，而販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676