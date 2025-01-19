規管簡樸房 團體促辦公聽會廣納民意

未有具體安置方案 促訂起始租金

劏房支援連線表示，簡樸房將令整體劏房供應減少，業主亦需就改裝工程支付一定費用，相信推行後短期內租金會上升，而大部分劏房戶均為單身，或未能承擔高昂租金，建議政府將起始租金訂為差餉估價租值的150%，確保他們有能力負擔住屋開支。

有團體指出，政府目前仍未能提供具體安置方案，認為難以只靠過渡房屋或簡約公屋處理劏房戶安置；而目前官員落區逐個劏房戶探訪的做法效果較弱，呼籲政府舉行公聽會，廣泛吸納民意。

質疑房間高度標準違建築例

有團體亦認為目前法規與簡樸房標準存在矛盾，例如《建築物（規劃）規例》規定單位房間高度須不小於2.5米，但簡樸房標準設定為2.3米，這種差異或導致「合標不合規」劏房出現。立法會議員林筱魯稱，政府需準確掌握受影響租戶數量，因1%的偏差已可能牽涉數千戶，擔心有部分劏房戶會被迫「下流」至更劣質居所。