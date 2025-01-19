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港大逾60生墮詐騙失6000萬 校方促填警方問卷 否則或限進圖書館

【明報專訊】繼日前有18歲香港大學內地女生受騙損失逾900萬元，該校社會科學院上周四（16日）向學生傳電郵，轉發港大學生發展及資源中心（CEDARS）的信息，表示近月有逾60名港大學生成為詐騙受害者，損失共逾6000萬元，並要求學生填寫由警方提供的防騙問卷，否則或限制出入圖書館等。據了解，被騙60名港大生絕大部分是內地生，受騙時間集中於去年9月至10月新學年開學之初，各人來自多個學院，主要是一年級生，且大部分是本科生。

明報記者

集中開學初期 主要內地新生

消息稱，警方分析顯示港大較多學生受騙，原因之一是內地生比例較高。上月曾有一名港大女碩士生被騙到泰國，騙徒向其父母訛稱她被綁架，勒索1000萬元。本報正向警方查詢與港大合作詳情。

電郵英文簡體傳學院 暫社科生收到

上述電郵對象涵蓋社科學院本科生及研究生，標題為「聯合打擊現金詐騙行動：保護香港大學學生」，英文及簡體中文並行，信息轉發自港大CEDARS，要求學生明日起至下月10日在網上學習平台Moodle完成由警方提供的多項選擇題問卷，以提高防騙意識及保護自己。

港大CEDARS在電郵提到，限期未完成問卷者，或被限制進入圖書館及共享學習空間。電郵附有以英文及簡體中文製作的「海報」，提供港大CEDARS的WhatsApp及電話，以及警方反詐騙協調中心查詢熱線。

消息稱問卷屬簡單選擇題

旨在增防騙意識 理大曾推

據接近負責推行措施部門的消息人士說，相關問卷只包括簡單選擇題，數分鐘可完成，目的是想學生得益，減受騙風險；除社科學院，港大CEDARS亦向其餘9個學院傳遞相同信息。據了解，暫時只有社會科學學院學生收到相關電郵，教育學院等學生未收到。

該消息人士稱港大非首間大專院校參與警方防騙問卷，去年理大亦完成，港大在第二學期之初推出防騙問卷，是由於近月校內學生受騙增加，事件「頗為嚴重」，不希望學生「過眼雲煙」忽略郵件內容，故輔以行政程序提供誘因，旨在令每名學生重視及警惕，否則問卷填寫率相信很低。

學生：不應限出入設施

議員稱有創意增誘因

港大社科學院本科生王同學稱理解學校出發點，但第二學期尚未開始，部分學生或未留意電郵，她亦是透過校園傳媒才知悉事件，認為校方不應透過限制出入設施，強制要求學生填問卷。

民間反詐騙大聯盟發起人、選委界立法會議員吳傑莊回覆本報稱，由於港大表示近日已有多名學生受騙，在「重災區」要求學生做問卷具「針對性」及屬積極做法。至於港大提出或限制未完成問卷者進出圖書館，他認為是「有創意的做法」，與不加任何要求相比，相信有助提高填寫誘因。

吳估計不少受騙學生或是內地生，未必了解本地文化，包括政府運作模式等，此弱點易受騙徒利用。他建議可在內地生來港前多做「前置式」宣傳，例如他們透過駐港內地機構申請來港時，先提供防騙資訊。

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