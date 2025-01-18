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被問擴稅基 陳茂波：聚焦引資 開源要顧競爭力 經民聯反對加徵「富人稅」 倡「2蚊車」增至3或4元

【明報專訊】財政司長陳茂波下月底公布新一份《財政預算案》，社會不時有意見認為政府應擴闊稅基，他昨日出席香港中華總商會論壇時重申，政府目前以節流為主，開源需兼顧競爭力，「我哋同人爭緊生意」，也要兼顧中小企及市民負擔，政府要明白當下最重要的是什麼，「畢竟目前是要聚焦招商引資、經濟發展」。

節流為主 需顧中小企市民負擔

陳茂波致辭時提到，本港過去一年在金融市場、招商引資、創新科技等方面取得一定進展，今年本港經濟仍處於結構調整過程，地緣政治亦將為內地和香港帶來更大不確定，預期今年市場波動較大，但挑戰與機遇並存。

在問答環節上，陳茂波被問到稅制改革、擴闊稅基是否可行，他反問現場與會者意見，但他未有直接回應。就開源方面，他說歡迎社會討論，作為政府則要審時度勢，明白當下最重要是什麼。他續稱，目前地緣政治複雜，不時有不太有根據的言論、甚至是謠言，他不想在這時刻增添不必要的誤解及討論，「畢竟目前是要聚焦招商引資及經濟發展」。

另外，經民聯向陳茂波提交136項預算案建議，包括提出維持退稅和退差餉措施，紓緩中產生活壓力。經民聯副主席林健鋒會面後表示，大力反對徵收更多「富人稅」或調高高收入人士稅率，認為破壞簡單稅制的建議不利於招商引資。

憂損士氣 經民聯反對公僕凍減薪

對於近年社會熱議的長者「2元乘車優惠」，林健鋒認為有關措施實施多年，當局應根據通脹或其他因素調整，建議由2元增至3元或4元。他又不贊成公務員減薪或凍薪，擔心影響公務員士氣，但建議可透過制度檢討「瘦身」，包括善用科技，讓部分傳統工種職位自然流失。

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