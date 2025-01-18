建築系畢業生求職難 業界憂礙長遠人手

有人寧進修延遲入行 有擬轉行

現時本地建築系畢業生須碩士畢業、有至少兩年建築相關工作經驗才可考牌。陳沐文說，以往本地畢業生很快可找到工作，市場有足夠空缺吸納新人，惟去年起不少建築師行停止招聘，他知悉有畢業生因長時間找不到本地工作而考慮轉行，本可考慮到內地發展，但現時內地項目比本港更少，亦無空缺，而畢業生因經驗少，普遍亦難到海外發展。陳相信今年空缺更少，擔心如大量畢業生被迫延遲入行，會更難考牌，影響長遠人手。

建築師張國麟10年前在港創辦建築師行，現約有40名員工。他說以往不少學士畢業生會選擇先工作一年，累積考牌所需工作經驗，其後才在職讀碩士；據其了解，不少大公司以往會開20至30個職位予學士畢業生實習，職位全數獲應徵，現卻只請到一兩成，因不少學士畢業生考慮行業前景轉差，偏向繼續進修，延遲入行。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓稱，政府過往投放資源培育專業人士，「當然希望給到（就業）機會予本地人」，若畢業生無法入行，昔日投放教育資源形同浪費，長遠行業亦青黃不接。