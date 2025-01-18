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建築師行龍頭省開支 押後升遷薪酬檢討

【明報專訊】本港工程量減少對建築師行影響持續。繼去年8月有大型建築師事務所要求員工放無薪假後，據悉近50年歷史的呂元祥建築師事務所周三（15日）亦向員工發信，稱為面對建造業市場環境挑戰，需押後升遷及薪酬檢討至4月，以減省開支，網上流傳該事務所近日裁員。事務所昨回覆本報確認將押後晉升及薪酬檢討至4月，至於受「年度正常人力資源規劃」影響的員工則佔整體3%。

稱3%員工受「人力資源規劃」影響

據本報獲得的內部電郵，呂元祥建築師事務所周三向員工發信，稱為面對市場挑戰及現時經濟情况，晉升及薪酬檢討將押後至4月，以節省開支。事務所昨回覆本報時強調財務狀况一向穩健，對前景審慎樂觀，事務所一直按既定程序定期檢視及評估業務營運需要。呂元祥建築師事務所為行內龍頭之一，曾參與設計本港多個大型商場及商廈，例如中環The Henderson、啟德AIRSIDE，以及預計今年啟用的機場航天城11 SKIES，另亦設計文娛設施，包括戲曲中心。

業界指私人項目停頓 料裁員潮再起

建築師事務所商會主席劉榮廣去年8月曾去信發展局長甯漢豪，表示不少建築師行因本地及內地工程項目大減，出現裁員潮，形容業界處於掙扎求存的臨界點。

建築師學會前會長陳沐文昨向本報稱，工程量減少對業界影響自去年起持續未見改善，私人市場建築項目基本上完全停頓，「見不到短期內有任何發展項目」，現時業內「一面倒地悲觀」。陳又說，由於本港經濟一直未好轉，故「無論政府講咩，都畀唔到市場信心」，相信呂元祥建築師事務所人手調整，意味行內另一波裁員潮開始，各公司陸續完成手上餘下工程項目便會縮減人手。

建築師：上司常稱市道衰過SARS

有在本地大型建築師行工作的建築師亦透露公司已多次裁員。建築師鄧小姐向本報說，前年起公司因難賺錢而兩次裁員，每次裁約20人，現時公司約有150人。她說上司經常稱如今市道「仲衰過SARS」，很多顧客對前景持觀望態度，不敢大額投資，故不少工程「拆細」變小型工程，影響建築師行利潤。

謝偉銓促政府加密付費 大工程拆細

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓說，本港市道不明朗，新工程項目陸續減少，建築、測量等專業人士工作量自然下降，確有建築行、測量行正減少或停止招聘，尤其是中小企業。他促請政府加密支付工程費用，並盡快結算，改善承建商現金流；並在可行情况下將部分大型工程拆細，惠及中小微企。

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