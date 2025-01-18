縮審批 5招加快非政府工程上馬 建造業稱有用但難解困 議員倡刺激投資環境

加快展樓宇維修代辦工程等

發展局料經濟回暖工程回升

發展局昨在facebook發帖表示，局長甯漢豪日前與有關部門首長會面商討安排，並公布5項新措施，包括要求屋宇署加快展開樓宇維修代辦工程、市建局加快發出「樓宇更新大行動2.0」申請的「原則上批准通知書」等（見表）。發展局表示，本港建造業市場需要政府工務工程、公營機構工程及私營工程合力支持，以2023/24年度為例，私營工程佔總工程量約44%，「即使政府工務工程增加，實際上不能取代私營界別在建築業的持份」，但相信「隨着經濟包括房地產市場逐漸回暖，私營工程項目會穩步回升」。

工會稱工程減2/3 商會料最壞未到

香港建造商會會長林健榮表示，政府精簡審批程序，確能讓公司盡早接到新工程，惟各項措施「只是困苦中的一滴水」。他解釋，發展商投地意欲大減，現時純私營工程幾近停擺，其中屬供應鏈上游的建築師行更開始接不到新項目，「可想像是一環扣一環，最壞時刻仍未到」。

建造業總工會理事長周思傑稱，去年私營工程按年減少近三分之二，下半年起已陸續接獲工人反映開工不足，以釘板、紮鐵、落石屎等前期工序為主，料今年下半年將陸續波及「風火水電」等後期工序的工人。周說，屋宇署加快開展樓宇維修代辦工程「絕對是正確的」，至少能惠及中小型建築公司，但長遠業界仍須面對工程量不足，促請政府停止輸入外勞。

林筱魯倡放寬批地條款協助融資

立法會發展事務委員會副主席林筱魯表示，各項措施有助建造業早點開工，「一定是好事」，但認為現時建造業困境或不在流程。他說香港以往亦曾經濟不景，但發展商仍願投地，「因為對前景有信心，覺得有錢賺」，建議政府在推動投資環境「下工夫」，如放寬批地條款或協助發展商融資。

建築師：工程都無何來加快審批？

建築師學會前會長陳沐文表示，過去一年政府多次賣地均無發展商入標，「私人發展商自己知起完的樓都賣不出，不會做蝕本生意……現在是連工程都無，何來加快審批？」他認為加快審批始終有好處，可助降低項目成本，令政府及私人市場有更多資源推更多項目，但好處要長遠才實現，反建議政府不如將控制成本的研究工作，外判予建築師行等專業界別處理。

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