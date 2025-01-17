誘騙資料查詢增四成 私隱署籲防假招聘

私隱公署表示，騙徒會透過各種手法騙取金錢或個人資料，並總結7種騙案類型，包括虛假招聘廣告騙案、即時通訊軟件騙案、假冒客服或網上拍賣平台騙案、短訊或電郵騙案、電話騙案、透過Deepfake技術製作的詐騙影片，以及社交媒體平台騙案。

虛假招聘廣告騙案方面，公署提到騙徒利用事主希望赴外謀生或「搵外快」心態，藉網上虛假招聘廣告誘騙事主提供個人資料，部分人更被誘騙到東南亞城市，並遭禁錮及要求做詐騙工作。至於近期再現涉及騎劫即時通訊軟件的騙案，騙徒會透過盜用帳戶假冒事主，向事主的聯絡人發信息騙取金錢或個人資料。

鍾麗玲提醒市民和機構慎防層出不窮的詐騙手法，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，包括了解對方蒐集資料之目的、是否必須提供相關資料；市民亦應核實來電者身分，並檢視社交媒體的預設保安及私隱設定，不時留意網上銀行帳戶及簽帳紀錄等。