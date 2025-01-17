多一人緬甸返港 助家屬前議員：有交贖金 事主曾遭毒打扣膳食 警：涉行動策略不能透露交款否

獲釋涉「逾期居留」 經貿辦華使館協助離泰

警方及入境處昨晚交代事件詳情，總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛表示，事主日前獲釋後先從泰國湄索坐車到曼谷，由於涉逾期居留，處方聯絡中國駐泰大使館、泰國警方及香港經貿辦協助，事主最終短時間內完成手續，獲泰國警方陪同離境，抵港後交警方跟進。余德寶昨午透露，獲救者被騙到園區數月，周二（14日）繳納贖金，「園區亦遵守承諾（放人）」，事主返港時在機場買機票遇到問題才聯絡當局。

網上應徵「帶貨員」 園區日工作17小時

警方透露，事主去年10月應徵網上一份帶貨員工作，據稱需從泰國將鑽石帶往台灣，報酬12萬元；他赴泰後被安排先後轉乘數輛私家車，數小時後抵泰緬邊境山上園區，懷疑受騙後逃走不果；事主每日平均做詐騙工作17小時，曾因無法達到指定騙款額，被毒打及扣起膳食，身體仍有傷痕。

警方去年10月13日接到事主母親報案，稱收到兒子求助指當日抵達曼谷後被帶到緬甸。警方稱由於涉人口販賣，當時已由聯絡科與泰國及緬甸相關部門跟進，並由入境處支援家屬。

有本港女子早前被誘騙赴泰後遭禁錮，亦在交贖金後返港。被問交贖金是否唯一獲釋方法，有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒稱不認同，指即使繳贖金亦難確認對方身分；每宗案件考慮因素及做法各異，由於不想影響其他案件，故不能武斷說可行的拯救做法。

家屬：保安局籲遭勒索即聯絡 會面正面

保安局長鄧炳強昨在facebook提及昨與泰國駐港總領事代表團會面，繼續商討營救港人的行動方案。另外局方下午與被禁錮港人家屬會面，副保安局長卓孝業亦在場。有家屬代表形容會面正面，當局給了很大信心，惟因涉私隱不便透露內容，僅希望政府盡快救回其親人。至於會上有否談及贖金問題，家屬代表引述當局僅建議遭勒索贖金時第一時間聯絡局方獲取建議，未講明應否付款。

局方日前率專責小組赴泰跟進，被問如何評價政府在拯救港人的角色，余德寶稱無法評估，相信政府在聯絡上有一定角色。對於再有港人獲釋，他認為消息令人鼓舞，家屬辛苦數月終見曙光，有別於以前到不同部門求助卻石沉大海。他提到局方會面安排較倉卒，部分家屬無法到場，故授權他代表會面，惟政總職員僅容許家屬入內。

港人疑被誘騙到東南亞禁錮做非法工作的情况2022年中曾發生，保安局同年8月成立專責小組，協調執法部門跟進個案。局方昨引述部門數據稱去年至今接到28宗相關案件，連同昨日回港者，17人已回港，餘下11人的人身自由報稱受限，但仍安全及能與家人或小組聯絡。