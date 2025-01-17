明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

多一人緬甸返港 助家屬前議員：有交贖金 事主曾遭毒打扣膳食 警：涉行動策略不能透露交款否

【明報專訊】再多一名被誘騙到東南亞禁錮的港人獲釋，該名25歲男子去年10月在網上應聘「帶貨員」，赴泰後被帶到泰緬邊境園區做網上詐騙工作，日均做17小時，曾因無法達到指定騙款額而遭毒打及扣起膳食。事主被索3萬美元（約23.4萬港元），昨午返港。協助事主家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶透露，事主與早前獲釋女子「一樣透過繳納贖金方式返港」，惟無法透露金額。警方回應稱由於牽涉行動策略及調查進度，不能透露事主是否交贖金，強調每宗案件有不同背景及因素，不能一概而論、歸因某一因素獲釋。

獲釋涉「逾期居留」 經貿辦華使館協助離泰

警方及入境處昨晚交代事件詳情，總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛表示，事主日前獲釋後先從泰國湄索坐車到曼谷，由於涉逾期居留，處方聯絡中國駐泰大使館、泰國警方及香港經貿辦協助，事主最終短時間內完成手續，獲泰國警方陪同離境，抵港後交警方跟進。余德寶昨午透露，獲救者被騙到園區數月，周二（14日）繳納贖金，「園區亦遵守承諾（放人）」，事主返港時在機場買機票遇到問題才聯絡當局。

網上應徵「帶貨員」 園區日工作17小時

警方透露，事主去年10月應徵網上一份帶貨員工作，據稱需從泰國將鑽石帶往台灣，報酬12萬元；他赴泰後被安排先後轉乘數輛私家車，數小時後抵泰緬邊境山上園區，懷疑受騙後逃走不果；事主每日平均做詐騙工作17小時，曾因無法達到指定騙款額，被毒打及扣起膳食，身體仍有傷痕。

警方去年10月13日接到事主母親報案，稱收到兒子求助指當日抵達曼谷後被帶到緬甸。警方稱由於涉人口販賣，當時已由聯絡科與泰國及緬甸相關部門跟進，並由入境處支援家屬。

有本港女子早前被誘騙赴泰後遭禁錮，亦在交贖金後返港。被問交贖金是否唯一獲釋方法，有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒稱不認同，指即使繳贖金亦難確認對方身分；每宗案件考慮因素及做法各異，由於不想影響其他案件，故不能武斷說可行的拯救做法。

家屬：保安局籲遭勒索即聯絡 會面正面

保安局長鄧炳強昨在facebook提及昨與泰國駐港總領事代表團會面，繼續商討營救港人的行動方案。另外局方下午與被禁錮港人家屬會面，副保安局長卓孝業亦在場。有家屬代表形容會面正面，當局給了很大信心，惟因涉私隱不便透露內容，僅希望政府盡快救回其親人。至於會上有否談及贖金問題，家屬代表引述當局僅建議遭勒索贖金時第一時間聯絡局方獲取建議，未講明應否付款。

局方日前率專責小組赴泰跟進，被問如何評價政府在拯救港人的角色，余德寶稱無法評估，相信政府在聯絡上有一定角色。對於再有港人獲釋，他認為消息令人鼓舞，家屬辛苦數月終見曙光，有別於以前到不同部門求助卻石沉大海。他提到局方會面安排較倉卒，部分家屬無法到場，故授權他代表會面，惟政總職員僅容許家屬入內。

港人疑被誘騙到東南亞禁錮做非法工作的情况2022年中曾發生，保安局同年8月成立專責小組，協調執法部門跟進個案。局方昨引述部門數據稱去年至今接到28宗相關案件，連同昨日回港者，17人已回港，餘下11人的人身自由報稱受限，但仍安全及能與家人或小組聯絡。

上 / 下一篇新聞