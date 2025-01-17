涉揑體育園電郵 拘「邀巴塞」公司總裁 宏美黃浩霆另涉虛報被傳媒勒索千萬

涉事「道歉電郵」發傳媒 警：或圖轉移視線

警方昨稱，不排除有人一廂情願，以為自己有能力促成國際賽事，但由於經驗不足和安排失當，最終事與願違，然後推卸責任、誤導傳媒，透過用偽造電郵企圖轉移公眾視線，亦因不滿傳媒報道而以「報假案」施壓。啟德體育園昨回應表示，如有需要，會樂意配合警方調查工作，並會繼續以認真和專業態度處理各項租賃申請。

上周報案稱被勒索 倘不付款負面報道

警方網罪科總督察孫伊琪昨晚交代案情表示，涉案男子上周四向傳媒發稿，聲稱曾向體育園申請場地舉辦國際足球賽事並遭拒絕，及後重申接獲園方通知因技術問題而未能以電郵傳送場地申請表格而致歉，並公開相關電郵。孫續說，涉案男子上周六報案，聲稱有傳媒早前訪問他有關申請國際足球賽事宜後，以電郵勒索，要求他付1000萬港元，否則會報道其公司的負面新聞，以及傷害他及其家人。

向相關機構提議辦賽 同涉用假文書

孫伊琪表示，網罪科調查發現，涉案男子曾公開聲稱由啟德體育園發出的電郵，以及向警方提供關於被傳媒勒索的電郵，均屬他偽造，亦發現他在向其他本地相關機構提議舉辦國際足球賽事期間亦涉使用虛假文書，以博取信任和支持。

警方昨早拘捕涉案男子，檢獲兩部手提電話及一部手提電腦等，男子正被扣查，不排除他有其他犯案動機，會繼續循多方面調查。

宏美集團上周聲稱已爭取巴塞隆拿今夏來港作賽，及後數度透過公關公司發稿及接受傳媒訪問交代事件，其間曾再以電郵或書面向傳媒回應事件引起的疑團（見表）。黃浩霆周二（14日）接受本報訪問，其間提供兩份聲稱是「合作文件」的副本，惟本報發現其中「合作備忘錄」有部分球員英文名串法有異，兩份文件有關來港保證出場球員的名單亦有出入。

宏美集團早前在新聞稿表示早於7年前開始業務併購，包括一間名為「微礦（WeMine）」的公司。本報記者昨按新聞稿的聯絡電話致電查詢，接聽者稱是微礦職員，但上址並非宏美的辦事處。記者昨日查閱公司註冊處最新資料，「微礦有限公司」的公司董事和股東名單並無黃浩霆的名字。

宏美曾稱併購 微礦董事股東名單無「黃浩霆」

對於黃浩霆的背景備受質疑，本報翻查資料發現，黃曾以「Lloyce CEO」身分向傳媒投稿，提及其公司擁有自家分析系統和專業市場顧問團隊分析數據；翻查公司註冊處資料，黃2021年成立「Lloyce Group Limited」並出任董事，直至2023年辭任。另外他2020年6至10月曾出任「SET Agency Limited」董事，該公司曾捲入拖糧事件。

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