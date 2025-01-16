休班警涉偷拍裙底 警署內疑圖搶槍

【明報專訊】尖沙嘴警署昨日發生懷疑有人企圖搶槍事件，消息透露，該警署報案室昨日下午正處理一宗偷拍裙底案，其間被捕男子懷疑企圖搶槍，隨即被在場警員制服。警方證實該名被捕男子為休班警員，他事後被黑布蒙頭鎖上手銬送院治理，事件中有兩名男警員受傷送院。據稱，被捕休班警隸屬警察總部，懷疑有人因對自己的行為感到後悔而企圖搶槍自殺。
兩警制服時受傷 3人同送院
警方表示，昨日下午接獲報案，一名35歲女子於尖沙嘴區一扶手電梯上懷疑被一名男子偷拍，警員到場經初步調查後，以涉嫌「窺淫罪」拘捕該名39歲涉案男子，並將他帶到警署接受調查。該男子其後疑突然企圖搶去一名男警員的佩槍，隨即被人員制服及拘捕，其間有兩名男警員在制服被捕者時受傷。
被捕男子在事件中亦受傷，3人清醒送院。至少有一人被送往廣華醫院，他的左手拇指及手腕均貼上紗布，沒有回應傳媒提問。據悉，該名被捕休班警與女事主互不認識。事件發生後尖沙嘴警署照常運作，其後有救護車駛入並一度停泊警署內，之後駛走。
警方表示，經進一步調查後，該男子涉嫌「企圖搶掠」及「窺淫罪」被捕，正被扣查，案件交由油尖警區重案組跟進。對於被捕者為休班警員，警方重申非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。