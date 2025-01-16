學者促針對販運人口立法 稱「分散法例」應對有局限

據保安局資料，香港以多條不同法例應對《巴勒莫議定書》界定的販運人口行為（見表），並指以「多條法例」模式打擊販運人口。

何珮芝：串騙最高囚14年 不足以反映嚴重

港大法律學院首席講師何珮芝指出，販運人口目前多以集團式營運，甚少有人全程參與，以分散的法例應對有其局限，相反在有針對販運人口法例的外國地區，只要一個人參與過程，便已觸犯法例。

她續稱，現法例下相信當局以串謀詐騙罪拘捕屬合適做法，但販運人口屬嚴重罪行，串謀詐騙最高判監14年，不足以反映罪行嚴重程度。然而她不認同藉加重串謀詐騙刑罰應對販運人口，「因為（販運人口）很多時是集團式，他（參與者）有不同角色，他的角色有多少參與、罪行有幾重，看不到」，重申政府應盡早針對販運人口立法，當中也可賦權執法人員，如發現有人疑似受騙正往某地時可截停對方，凍結涉販運人口者資產、追查其戶口資金流向等。

保安局：逾50條文針對販運人口 最高囚終身

保安局回覆稱，有關案件即將進入司法程序，不宜評論，並稱政府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口方面投入大量資源，在現時香港法律架構有逾50條針對各種販運人口行為的法律條文，包括欺詐、虐待、非法禁錮、刑恐等罪行，部分罪行最高可判囚終身，與其他設有單一販運人口法例的司法管轄區相比並無不足。