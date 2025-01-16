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前議員：家屬盼知最新情况 候安排見保安局

【明報專訊】近期港人懷疑被誘騙到東南亞、遭禁錮做非法工作，副保安局長卓孝業日前率領專責小組到泰國與當地多個政府部門會面，跟進求助個案及交流情報，他前晚抵港時，被禁錮港人的家屬到機場向卓孝業遞交聯署信，希望安排會面。一直協助家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶稱，暫時仍在等候當局安排會面，與此同時，他跟家屬也已再次聯絡泰國駐港總領事館，冀領事館也安排會面，盡可能講解更多被禁錮港人最新情况。

「欣賞當局努力 接機未見家人難免失落」

卓孝業前晚返抵香港時，被禁錮港人的家屬到機場向他遞聯署信。余德寶稱，家屬欣賞當局努力，但由於他們原本期望到機場接機時能重見家人，現時難免有失落。余稱與家屬仍在等待當局安排會面。

余續稱，被禁錮港人與在港家人的聯繫有限，即使有全球定位，也難準確知道被禁錮港人所在位置及園區，故家屬很想知道被禁錮者最新情况。除要求與當局會面，余說早前與家屬向泰國駐港總領事館遞交被禁錮港人資料，並已再次聯絡領事館，冀領事館派員與家屬會面，安撫家屬情緒之餘，盡可能講解被禁錮港人的最新情况，例如他們目前所在的園區。

鄧炳強：續跟進所有求助個案

保安局長鄧炳強昨日在社交平台發文表示，已與專責組舉行早餐會，聽取他們匯報工作情况，商討進一步跟進行動。他說，卓孝業帶隊連日走訪泰國，與當地司法部協商營救方案，並探討當地對旅客的人身安全保障。他強調會與團隊繼續跟進所有求助個案，與泰國當局緊密協商，以營救所有受困者為目標，「將他們早日帶回屋企」。

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