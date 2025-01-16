前議員：家屬盼知最新情况 候安排見保安局

「欣賞當局努力 接機未見家人難免失落」

卓孝業前晚返抵香港時，被禁錮港人的家屬到機場向他遞聯署信。余德寶稱，家屬欣賞當局努力，但由於他們原本期望到機場接機時能重見家人，現時難免有失落。余稱與家屬仍在等待當局安排會面。

余續稱，被禁錮港人與在港家人的聯繫有限，即使有全球定位，也難準確知道被禁錮港人所在位置及園區，故家屬很想知道被禁錮者最新情况。除要求與當局會面，余說早前與家屬向泰國駐港總領事館遞交被禁錮港人資料，並已再次聯絡領事館，冀領事館派員與家屬會面，安撫家屬情緒之餘，盡可能講解被禁錮港人的最新情况，例如他們目前所在的園區。

鄧炳強：續跟進所有求助個案

保安局長鄧炳強昨日在社交平台發文表示，已與專責組舉行早餐會，聽取他們匯報工作情况，商討進一步跟進行動。他說，卓孝業帶隊連日走訪泰國，與當地司法部協商營救方案，並探討當地對旅客的人身安全保障。他強調會與團隊繼續跟進所有求助個案，與泰國當局緊密協商，以營救所有受困者為目標，「將他們早日帶回屋企」。