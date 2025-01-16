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涉誘兩女赴泰拘一人 警擬申加刑 美容師「搵快錢」作餌控串騙 家屬付錢贖回「豬仔」

【明報專訊】21歲及23歲女子早前在酒吧認識一名32歲美容師，兩人聽信美容師所言，上月27日搭飛機到泰國「搵快錢」，結果被送到緬甸一個詐騙園區，其家人早前向犯罪集團交贖金，兩事主才能於本月11日返港。警方根據返港者提供資料，本周一（13日）拘捕涉案32歲女子，她已被控一項串謀詐騙罪，案件今日提堂。警方稱串謀詐騙最高可判監14年，會向律政司索取法律意見，以及申請就同類案件加刑，確保向社會傳達清晰信息。

警：串謀詐騙可囚14年

據了解，兩事主分別無業及打散工為生，兩人返港後協助警方調查，當時兩人無表面傷痕，無提及曾被虐打，精神狀况尚可。據了解其中一名事主姓彭（圖，網上圖片），其家屬早前於小紅書發尋人啟事，又接受無綫《東張西望》訪問，希望各界協助尋人。彭太於女兒失蹤一周後收到來電要求付贖金，她形容女兒說話時小心翼翼，聽到問題後要停頓一會兒才回答。彭太稱曾向警方及入境處求助，但當時未有進展，故自行尋找中間人協助，多次相約交贖金及放人質時間地點；後來在小紅書報平安稱女兒已回港。

警方稱，上月30日及本月1日接到兩宗報案，分別稱與21歲及23歲的女兒失去聯絡。警方調查後發現兩人於去年12月27日由機場前往泰國後失聯。家屬其後接到信息，對方要求各付2.8萬美元（約21.8萬港元）贖回事主。兩事主家屬都有交贖金，警方及入境處亦與當地執法部門跟進，兩人最終於1月11日返港。

疑犯酒吧結識事主 厚酬免費遊誘騙

警：未見犯罪團伙酒吧誘人呈趨勢

警方調查後，周一在尖沙嘴拘捕涉案32歲姓潘本地女子。調查顯示，潘女早前在酒吧分別結識兩事主，她表現豪爽，與兩人混熟後，以優厚工作報酬及提供免費旅遊的名義誘騙她們到泰國。新界南總區刑事部警司姚永勤說，暫時未有見到犯罪團伙於酒吧誘騙他人的趨勢，正調查被捕人是否被團伙操控，以及了解有無涉及其他受害人。姚稱本案兩事主是自願離港，並非在當地旅行逛街期間被捉走，呼籲市民勿輕信條件異常優厚的工作機會，免墮入陷阱。

拐到緬甸 要求各付逾20萬

按事主所說，她們到埗後隨即登上詐騙集團的車，被沒收護照及手機，搭車搭船，輾轉10多個小時後被送到緬甸詐騙園區。園區守衛森嚴，有鐵絲網重重包圍，有身穿軍服、手持長槍者把守。兩人被要求學習如何當詐騙工作，園區提供劇本、人設等，但由於兩人自由受限，不知道自己實際位置。

保安局數字顯示，自去年第二季有28名港人疑被誘騙到東南亞國家，其中16人已安全回港，即尚有12人需要協助。翻查資料，區院去年11月處理過一宗同類案件，兩名涉誘使他人前往東南亞國家的男子承認串謀詐騙罪，其中一人另涉洗黑錢案，兩人總刑期分別為3年及7年。法官當時稱法庭須藉嚴懲參與其中的人傳達強而有力的信息。

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相關字詞﹕東南亞電騙 東南亞騙案 串謀詐騙 賣豬仔

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