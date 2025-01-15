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下期起抽居屋 青年多一號碼

【明報專訊】去年《施政報告》提出優化資助出售單位安排，包括房委會向40歲以下白表青年家庭或一人申請者，額外派多一個抽籤號碼。房委會資助房屋小組委員會昨通過有關措施，委員會主席黃碧如強調，近年約80%居屋申請者屬40歲以下青年，新安排只是給他們提供多一個抽籤機會，而非加大配額，相信對其他申請人影響不大。

白居二增額1500全撥青年

措施包括在今年第一季推出的「白表居屋第二市場計劃2024」起，配額會由4500個增至6000個，新增1500個屬「青年計劃（白居二）」配額，將全數撥予40歲以下青年申請者；下一期居屋起亦推出「青年計劃（居屋）」，為40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼。為免雙重優待，參加「家有長者」或「家有初生」優先選樓計劃的白表青年家庭申請者，將不能受惠於「青年計劃（居屋）」。

另外，由下一期綠置居及居屋開始，房委會亦會向前兩次連續申請同一類別資助出售單位落空的申請人，分派多一個抽籤號碼。

青年家庭機會料增四成

單人增一成

黃碧如預計，實施新安排後，青年家庭及一人申請者成功購得居屋的機會分別增加40%及10%。房委會提醒，新安排下，有關居屋或白居二青年申請者必須成為業主或其中一名聯名業主，購買單位後，除非有特別理由，例如永久離開、去世或社署署長提出的其他體恤理由，該名青年申請者的名字日後不得從業主紀錄中刪除，亦不可隨便增加業主或家庭成員。

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