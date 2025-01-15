憂罰則差距擴 議員倡研房協納規管

房協稱無計劃修改租約條款

被問到會否在租約條款「加辣」，房協回覆本報稱，會密切監察各項打擊濫用公屋措施的成效，如有需要，將進一步加強有關措施，但目前並無計劃修改租約條款。房協強調，在加強打擊濫用公屋及確保善用公營房屋資源上，房協與政府取態一致，而房協是非政府機構，目前主要根據租約條款規管公屋租戶，若個案涉刑事罪行，例如虛報資產和物業狀况，會視乎需要與有關部門溝通，甚至要求執法部門介入。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣擔心修例後，房協與房委會在打擊濫用公屋罰則的差距將擴大，認為房協出租單位同屬公共資源，在處理嚴重濫用公屋行為時應一視同仁。他建議政府與房協探討如何加強打擊濫用公屋，又或研究將房協出租公屋納入《房屋條例》規管是否可行。

招國偉：權限異房會不能比較

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為房協屬非政府機構，與房委會權限不一，不能比較兩者。