公屋分租商用擬列刑事 可囚1年 消息：冀下月諮詢立會明年生效 招國偉稱具阻嚇

協助者同適用 無追溯期

房屋局長何永賢在facebook發帖稱，當局希望有關修例建議能幫助團隊更好地履行職務、守護社會資源。房署消息稱，修例建議的草擬內容尚未敲定，房委會冀下月諮詢立法會房屋事務委員會，爭取4月提交立法會審議，7月通過，明年生效。

建議刑事化的兩類嚴重濫用公屋行為，分別是以金錢利益分租單位，或授予許可讓他人居住，例如透過Airbnb出租；以及租戶家庭不居於單位，而將單位作商業用途。按現行做法，若公屋租戶涉嚴重濫用公屋，不論有否收錢分租單位、非經常持續居於單位等，會被終止租約。

曾揭改裝健身房 盼警惕

房署消息稱，有關條例適用於租戶、分租戶、持證人、分證人及協助者（例如經紀），條例不設追溯期。消息稱，房委會曾發現有單位被改裝為健身房，盼能警惕以公屋作賺錢工具的行為。至於讓親戚長住單位是否違法，消息人士強調，涉及金錢交易才屬違法，惟即使不涉金錢交易，倘不合資格者長住單位亦可能違反租約。

未涵居住同時商用

稱不少補習做手工幫補

資助房屋小組委員會主席黃碧如在會後稱，濫用公屋會令社會經濟代價很大，將嚴重濫用公屋行為刑事化，主要目的是希望減少相關個案，「唔係話有個KPI（關鍵績效指標）捉幾多人」，相信修例能加強阻嚇，令濫用者交回單位。

相關建議未有將居於單位內租戶的商業行為刑事化。黃碧如解釋「唔想輕易將好多行為都涵蓋咗」，例如不少街坊為幫補生計，會在單位內替人補習、做手工掙錢，若修例未有釐清何謂嚴重濫用公屋，將會引起街坊擔憂。

擬賦權人員查嫌疑人資料

延虛假陳述檢控時效

其他修例建議包括賦權房委會獲授權人員，可要求違例的嫌疑人提供身分證等個人資料、延長虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效（見表）。技術修訂則包括建議廢除《房屋（交通違例事項）（定額罰款）附例》附表兩份定額罰款通知書表格，並賦權房屋署長透過憲報刊登指明表格。

議員籲勿影響屋邨人情味

資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣歡迎將嚴重濫用公屋行為刑事化，但關注修例建議未有列出實際濫用公屋行為，或令部分居民對濫用行為有誤會，變相鼓勵更多舉報，建議應有人員「把關」，分辨蓄意以公屋單位牟利的舉報個案，再決定是否調查，以免影響屋邨人情味及鄰里關係，亦可避免浪費調查資源。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱公屋資源珍貴，租戶透過分租單位賺錢並不理想，認為罰則具阻嚇力，但他呼籲房委會應分階段推行各項打擊濫用公屋措施，以免引起過大迴響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676