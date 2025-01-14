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涉助鍾劍華 國安處搜民研邀鍾庭耀助查 釐清有否供資金勾結外力 鄧炳強：無關民調

【明報專訊】警方國安處昨日帶走香港民意研究所（香港民研）主席及行政總裁鍾庭耀和兩名民研職員協助調查，並搜查香港民研的辦公室。國安處稱，調查相信「有人懷疑利用自己的機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為」，昨「邀請」受查機構的一名董事及兩名職員到警署協助調查，暫時沒有人被捕。據悉，警方懷疑鍾庭耀及民研協助遭通緝的民研前副行政總裁鍾劍華。

鍾劍華：曾過節問好 再沒聊天

保安局長鄧炳強昨強調，調查不涉及香港民研的民調工作，「與這機構曾經做的民調完全無關，是兩樣事情」。

鍾劍華昨在社交網站發文回應，稱於2022年離港赴英後，在同年4月底以網上形式參與民研的民調發布會，與鍾庭耀曾在「過年過節互發問好圖片」，除此以外二人再沒有聊天。

警視鍾庭耀「重點聯繫人」

兩職員同帶署 無人被捕

鍾庭耀昨晨在寓所被警方帶走協助調查，警員之後將他帶到香港民研位於黃竹坑的辦公室，搜查約8小時後，鍾庭耀與兩名民研職員傍晚被帶到警署，警員同時檢走多箱證物。據了解，警方認為鍾庭耀為鍾劍華在本地的「重點聯繫人」，行動旨在追查鍾庭耀及香港民研與鍾劍華的關係，釐清鍾庭耀及香港民研有否向鍾劍華提供資金，以及兩者有否勾結外國勢力。

警方下午回覆查詢表示，國安處昨根據法庭手令，突擊搜查港島一個住宅單位及一個商業大廈單位，指有人涉嫌利用自己的機構，協助一名「已竄逃外地的被通緝人士」在港繼續從事危害國家安全的行為，案件仍在調查。國安處昨晚稱，行動中檢取一批證物，包括電腦、平板裝置、手提電話及銀行文件等。

鄧炳強稱，警方仍在調查鍾庭耀及其機構有否協助潛逃者。對鍾庭耀早前表示香港民研與鍾劍華已經沒有關係，鄧稱「我想不是他（鍾庭耀）說了就代表證實了一些事情沒有存在，我們要透過調查才能知道情况」。

鄧炳強被問到在亞洲金融論壇開幕日展開行動，會否影響香港國際聲譽，他說保護法治是保障本港經濟發展的最佳方式，重申若當局懷疑有人犯罪，就有責任調查。

翻查公司註冊處資料，鍾劍華於2021年12月出任「香港民意研究所有限公司」的秘書，2022年4月已經辭任，至今從未擔任民研的董事。鍾庭耀現為公司唯一董事。

警方上月懸紅100萬通緝鍾劍華，指他多次透過社交媒體「鼓吹港獨」，並曾聯名要求外國制裁跟進國安案的法官及檢控官、要求撤銷香港經貿辦的特權等，涉違反「煽動分裂國家」及「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。鍾劍華其後接受傳媒訪問時說，沒法登入強積金戶口和在香港的3個銀行戶口，估計已遭凍結。

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