似去年兩死意外 業界料連牆器被解

稱趕工或「各自拆」易出事

港九搭棚同敬工會理事長何炳德說，現場相片可見倒塌的棚架完整，料因多個用作固定棚架、俗稱「拉掹」的連牆器被解開，情况與去年「澐璟」地盤棚架倒塌原因相似。何說按法例，搭棚每15米要有俗稱「狗臂架」的金屬器，每層棚架每3米乘4米要有連牆器，但當地盤趕工，多個工種同時開工，工人或會各自解開阻礙其工作的連牆器，「各自拆就容易出事」。他建議地盤管理者預早規劃不同工種開工時間，按其需要檢視及改動連牆器位置。

地盤安全主任李光昇也相信事件很大可能與連牆器被解開有關，又指現法例無要求在棚架工作須戴安全帶，但從安全角度也不建議工人在棚架用安全帶，因棚架倒塌時安全帶可能令工人被困或受傷。他稱現時竹棚的工作平台多是「密竹設計」，無甚空隙，亦設圍欄，可保護工人。