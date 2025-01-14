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似去年兩死意外 業界料連牆器被解

【明報專訊】啟德興建中的醫院地盤發生大型棚架倒塌致7傷4危意外，有業界人士稱倒塌的棚架完整，估計或與多個用作固定棚架的連牆器被解開有關，又指棚架是否穩固與物料無關，即使用金屬棚架，當多個連牆器被解開也會倒塌。不過，去年2月啟德「澐璟」地盤棚架倒塌兩死嚴重事故後，政府提出修訂《竹棚架工作安全守則》，內容包括加強對竹棚架的支撐、連牆器及進出口的技術要求，並列明禁止擅自改動竹棚架包括連牆器等，去年4月在憲報刊登經修訂的工作守則，設半年寬限期，同年10月正式生效。

稱趕工或「各自拆」易出事

港九搭棚同敬工會理事長何炳德說，現場相片可見倒塌的棚架完整，料因多個用作固定棚架、俗稱「拉掹」的連牆器被解開，情况與去年「澐璟」地盤棚架倒塌原因相似。何說按法例，搭棚每15米要有俗稱「狗臂架」的金屬器，每層棚架每3米乘4米要有連牆器，但當地盤趕工，多個工種同時開工，工人或會各自解開阻礙其工作的連牆器，「各自拆就容易出事」。他建議地盤管理者預早規劃不同工種開工時間，按其需要檢視及改動連牆器位置。

地盤安全主任李光昇也相信事件很大可能與連牆器被解開有關，又指現法例無要求在棚架工作須戴安全帶，但從安全角度也不建議工人在棚架用安全帶，因棚架倒塌時安全帶可能令工人被困或受傷。他稱現時竹棚的工作平台多是「密竹設計」，無甚空隙，亦設圍欄，可保護工人。

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