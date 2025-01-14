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啟德醫院地盤塌巨棚7傷4危 有工人一度困5米高 勞處飭停工調查

【明報專訊】啓德新急症醫院地盤昨午發生嚴重工業意外，一幅60米乘20米棚架倒塌，11名工人受傷，其中4人至昨晚情况危殆。有業內人士稱倒塌的棚架完整，估計與多個用作固定棚架、俗稱「拉掹」的連牆器被解開有關，疑情况與去年2月啟德「澐璟」地盤塌棚意外相似（見另文）。醫管局確認意外發生在新急症醫院地盤其中一棟大樓，工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，正做幕牆後期工程，該地盤會暫時停止棚架工作工序。

勞福局長孫玉菡深夜在社交媒體表示，勞工處已發出6張「暫時停工通知書」，勒令地盤停止有關棚架的工作，處方正調查，若發現違例事項會依法處理。

中國建築承建 工權會促檢討

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文引述現場工人稱，事發時有人在棚架上工作，連人帶棚一起墮下，亦有工人在下方被壓傷。蕭指涉事承建商去年9月亦有負責地盤發生工業意外，當時落馬洲港深創新及科技園地盤一座吊臂折斷塌下地盤頂層平台，5人受傷，她敦促中國建築認真檢討工業意外原因。

全清醒送院 1人嚴重5人已出院

昨午4時許，警方接報啟德承昌道興建中的新急症醫院地盤發生工業意外，大樓一幅約20米高、60米闊的棚架突然倒塌。受傷7男4女工人介乎40至61歲，其中一人被困棚架上，離地約5米。消防災難應變救援隊等人員到場，先將10名傷者帶返安全位置，再用安全繩及抬牀救下被困者，過程約一小時。其後消防拆開棚架搜索，確認沒有其他人被困。

11名傷者分別送往伊利沙伯醫院及聯合醫院治理。據政府新聞處晚上資料，4名危殆傷者中，61歲女子留醫伊院，47歲男子、50及53歲女子留醫聯合醫院；其餘7人，1人嚴重、1人穩定、5人已出院。據現場工人拍攝片段，一名穿黃衣工人趴在地上，有工友拍他，他沒反應；另有一名穿紅衣工人擱在竹棚上。消防處昨晚稱11名傷者送院時均清醒，傷勢嚴重者主要骨折，另外9人主要為身體多處擦傷。

警查刑責 醫局令承建商徹查

案件交警方東九龍重案組接手，警方會聯同其他部門調查塌棚原因，並調查有無人要為事件負刑責。醫管局稱，意外發生於啟德新急症醫院地盤其中一棟大樓，當時正做幕牆後期工程，傷者受僱於地盤工程承建商；醫管局駐地盤人員意外後已向承建商了解事件，並已要求承建商徹查，盡快向醫管局提交報告，有關地盤會暫時停止棚架工作的工序。

據建築署網頁，新急症醫院原預計2026年7月竣工，醫管局無回應今次意外有否影響工程進度。本報昨向中國建築查詢，截稿前未有回應。

工聯會職安健協會副主席葉偉明說，今次意外與去年2月「澐璟」地盤棚架倒塌釀成兩成意外相似，同樣涉及大廈玻璃幕牆及大幅棚架倒塌，他認為設計大廈時要考慮如何安全施工及維修，而非交給前線便算；又稱大幅棚架倒塌，就算有安全帶都難確保安全。

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