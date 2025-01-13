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辛啟安創安寶醫療 收款方認三會委員辛子豪

【明報專訊】本報記者透過「醫家有藥」平台買藥，所收取的藥物包裹顯示寄件方為「苗苗醫療」，醫生紙列明由「辛啟安醫生」發出並印有「安寶醫療有限公司」。安寶醫療網頁顯示，創始人為辛啟安，翻查公司註冊處資料，安寶醫療有限公司董事是辛子豪和易錫梅。「醫家有藥」的轉數快戶口擁有人英文名首字母與辛子豪相同，本報致電收款方，對方確認自己為中西區分區會委員辛子豪。

安寶醫療網站聲稱，美國安寶醫療於1999年由中美醫生集團在美國加州創辦，亦是「首家覆蓋中港美醫院的專業輔助生殖機構網絡」，創始人為辛啟安醫生。翻查過去傳媒報道，辛啟安曾任職廣華醫院麻醉及痛症科顧問醫生，2006年初曾有報道指他懷疑自殺，同為醫生的辛妻梁冬陽其後受訪否認丈夫自殺。據醫委會註冊醫生名單，僅一人名為辛啟安，無持有專科資格。

「安寶醫療」董事未見辛啟安名字

註冊辦事處單位業主與其妻同名

記者收取的藥物包裹顯示，寄件方為「苗苗醫療」，地址為尖沙嘴海洋中心，與醫生紙上辦公室地址相同，醫生紙則印有「安寶醫療有限公司」（Angel Health Medical Limited）。安寶醫療網站顯示，該公司地址位於中環中建大廈，與上月「醫家有藥」網站上診所地址脗合，惟「醫家有藥」網站昨顯示已刪去大廈樓層和單位資料。

本報記者於網上搜尋未見「美國安寶醫療」相關資料，而據公司註冊處資料，安寶醫療有限公司於2018年成立，創辦成員為將軍商務有限公司；安寶醫療首任董事為易錫梅和鄧蘊賢，辛子豪於2020年才獲委任，鄧同年辭任，未見有辛啟安名字；安寶醫療註冊辦事處報稱位於灣仔駿逸峰，根據土地註冊處資料，該單位業主為易錫梅和梁冬陽，後者與辛啟安妻子同名。

據公司註冊處資料，苗苗醫療有限公司由陳雪晴、安寶醫療有限公司和M&Y Consultancy Limited創辦並成為董事；苗苗醫療的公司秘書為辛子豪，中英文名與中西區上環及西營盤分區委員會一名委員相同。

與辛啟安是否親屬？ 辛子豪拒答

本報上周致電「醫家有藥」的轉數快顯示的電話，接聽者確認為中西區分區會委員辛子豪，惟被問與辛啟安是否有親屬關係，他拒絕回應，稱平台早前已透過文字回覆。翻查醫家有藥和苗苗醫療facebook，去年11月底曾與中西區區議員李志恒、胡汶軒舉辦免費接種流感疫苗活動，當時辛子豪代表醫家有藥接受感謝狀。

相關字詞﹕辛子豪 辛啟安 病人 藥物 醫家有藥 偵查報道

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