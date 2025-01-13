病人組織質疑問診求其 林哲玄：覺得危險

《香港註冊醫生專業守則》列明，醫生須經過適當診斷並在適當情况才可處方藥物（見表）。醫委會2019年12月發出《遠程醫療實務道德規範指引》，為讓醫生提供遠程醫療時不會違反專業守則，提到醫生須充分了解病人狀况等才可透過電子方式處方藥物。

林質疑沒確認身分病徵禁忌症

被問何等情况才合適遠程醫療，林哲玄說診斷首要確認病人身分及有充足方法達至臨牀判斷，例如病人抽血檢查後由醫生「讀報告」，只要確保病人能接收資訊，便未必需面對面或視像診症；若須診斷病人表徵如體型、皮膚情况，便至少須視像診症，檢查心肺功能、量血氧和血壓則應面對面。

林哲玄說診斷是否充足並非「醫生話晒事」，醫委會會按業內水平判斷醫生有否負上「duty of care（謹慎責任）」，形容「醫家有藥」向記者提供的文字診斷是「有限度」，對該做法有極大保留，「我覺得是危險的」。他說平台沒確認病人身分和查詢病徵，而處方抗生素須診斷病人受細菌感染，「是什麼細菌？感染哪個部位？需要問清楚徵狀才能判斷」，質疑診斷馬虎，又稱平台無查詢病人有否腎病和胃病等禁忌症，涉構成疏忽。

林志釉：處方藥淪為櫃枱藥 把關失效

林志釉稱多數安眠藥為處方藥，須由醫生指導使用，認為網購有很大風險，憂慮不明來歷藥物，藥性更難評估。他質疑該平台打算出售處方藥後才安排自稱醫生提供「診斷」，過程無問徵狀、病史、吸煙飲酒習慣、發燒度數和日數等，亦無要求提供身分證明文件，稱不上正式診斷，不足以判斷顧客是否適合和需要服藥，過程兒戲、離譜。他認為涉事醫生有可能違反專業守則；若處方由平台冒認醫生發出，則可能構成虛假文書等刑事罪行。

林志釉質疑該平台以免診金吸引市民不求醫，將處方藥淪為一般傷風感冒等櫃枱藥物，令醫生專業把關失效，造成嚴重藥物安全隱患，容易令這些藥流出市面，市民誤服可致健康問題。