網上平台醫生文字診斷批處方藥 「大概一分鐘」 先買藥再診症 醫家有藥：合法合規

購藥「倘不適合會退款」

據「醫家有藥」網頁介紹，顧客須先選購藥物，其後與醫生線上診症或視像診斷，再安排送藥。本報3名記者去年12月以顧客身分經WhatsApp聯絡醫家有藥，首名記者上月10日稱失眠欲購安眠藥，對方推薦「Dayvigo Tablets 5mg」，着記者在網站下單和付款，稱「如果診斷後不適合會全額退款」。付款後對方表示安排「辛啟安醫生」文字診斷，稱只需大概一分鐘，問及有否用過該藥或類似藥物，記者回答「有」後，對方列出該藥不良反應，提醒使用後預留最少7小時睡眠時間等。

實測被問有否長期病藥物敏感

沒要求提供身分證副本

平台其後要求記者提供姓名、出生日期及身分證號碼登記，並確認記者有否長期病及藥物敏感，但沒要求提供身分證副本核實。記者兩日後在順豐智能櫃取得藥和一張醫生紙，醫生紙列明由「辛啟安」發出並載有記者個人資料，指確認記者獲醫生診斷並處方一盒Dayvigo，但無寫明診斷結果。

另一記者上月12日向醫家有藥表明發燒，查詢有何抗生素推薦，對方先推銷一種止痛退燒藥，記者堅持加配抗生素後，便獲推薦買「Curam Tab 1000mg」，並在記者查詢下指導「早晚各一粒，食五天」。記者付款後提交個人資料，翌日接獲對方信息稱安排「辛啟安醫生」文字診斷，問及曾否用過該藥和用藥原因，記者答沒用過該藥及發燒後，便收到順豐發送單據照片。記者其後在順豐智能櫃取藥和醫生紙，醫生紙格式和列有的醫生名字與第一張相同。

第3名記者上月17日稱發燒及咳嗽，欲購抗生素，醫家有藥先問有否流感快測，記者回答陰性後獲推薦兩盒抗生素「Klacid 250mg」。記者付款後要求諮詢醫生，對方稱安排「辛啟安醫生」文字診斷，記者提出希望視像診症，對方稱需加收350元，又指可安排另一醫生到尖沙嘴海洋中心診所會診，「因為另外兩位醫生在外國」。記者沒應診並獲退款。

平台：不會對患者健康構成危險

醫家有藥上月27日首次回覆本報稱未有足夠資料調查或回應，要求提供細節。本報即日向平台詳述購買安眠藥和抗生素情况後，對方問：「請問你地（哋）同事是否真有患病？」

對於議員和病人組織對有關「診斷」的質疑，平台上月30日再回覆稱平台首要目標確保每位患者健康和安全，內部正審視案例，經初步了解有關個案診斷及藥物處方不會對患者健康構成任何危險，相關處理完全在安全範圍內進行。

該平台稱其醫療團隊以專業為本，謹慎處理每個診斷和治療，而平台及診所秉承合法合規原則運營，嚴格遵守香港法律及醫療規範，以保障患者健康與安全為首要考量。

衛生署：當發現違法會調查

衛生署回覆本報確認「文字診斷」獲發的安眠藥和抗生素為處方藥，惟有關銷售限制不適用於註冊醫生為提供醫療而供應藥物。該署稱有既定機制監察市場包括互聯網銷售的藥物，當發現違法會調查，需要時會轉介相關執法部門或展開聯合行動，如發現違規行為會依法處理。

至於「辛啟安醫生」在上述「文字診斷」有否違反醫生操守，該署稱若市民有懷疑可向醫委會投訴，醫委會不適宜評論個別情况下某些行為會否違反專業操守。

明報記者

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