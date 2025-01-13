議員指平台未必違例 法律有漏招須研填補

《藥劑業及毒藥條例》和《抗生素條例》列明第1部毒藥和抗生素的銷售限制，任何人非法管有或售賣第1部毒藥即屬違法，包括透過互聯網，經定罪最高罰款10萬元及監禁兩年，而非法售賣或管有抗生素經定罪最高罰款5萬元及監禁12個月。衛生署回覆本報稱，2020至2024年11月處理169宗因非法銷售或管有第1部毒藥而被定罪個案，其中9宗涉互聯網賣家，最高判監18個月或罰款10萬元。

倡修例規管醫療平台

林哲玄說，醫家有藥未必違反上述藥物相關法例，若有醫生涉嫌診斷手法有問題，只能向處方的醫生追究專業責任，由醫委會判斷需否警告、停牌或釘牌。他認為現行法例對監管平台責任有空白，建議透過修訂《私營醫療機構條例》監管網上醫療平台，惟考慮該些平台並非實質處所，須仔細研究哪條法例監管最合適。

消委會回覆稱，2020至2024年11月接獲183宗網購藥物相關投訴，涉約52萬元；其中104宗涉及「送貨延誤」，「更改或終止合約」及「懷疑假貨」分別26宗及15宗。消委會提醒如對貨品質素不滿意，可先向商戶表達品質問題並要求退貨或換貨，與相關網店商討解決辦法；如未能解決可向消委會求助；消費者應保存訂貨及付款紀錄，發生消費糾紛時可作追討憑據。