「醫家有藥」網頁稱診症處方藥一站式服務

稱較傳統便捷 最快1小時送達

網站列出配藥步驟，顧客首先選擇所需處方藥物，其後與醫生線上文字或視像診斷，而藥費已包診金，平台最快即日送藥上門，顧客亦可使用順豐智能櫃或到診所取藥。網站設搜尋器供尋找所需藥物，涵蓋傷風感冒藥、避孕藥，以及屬處方藥的抗生素、「偉哥」、糖尿減肥藥、安眠藥等。多名用家留言稱讚平台服務好、送貨快速。

平台提到病人過去可能需在診所長時間等待，再到藥房排隊取藥，不但耗時，還可能加劇不適，故承諾最快一小時送達藥物，期望幫助患者更便捷獲取處方藥。

指網上不法藥商多 網診可替代

平台稱透過線上問診服務向患者提供治療方法，處方藥品由香港註冊醫生及診所配發。平台提醒消費者在網上藥房網購時需「格外小心」，指負責任的網上藥房或藥房網店平台會要求顧客提供有效醫生處方；若聲稱不需醫生紙就能買處方藥，屬「明顯的警號」，可能出售偽劣或過期藥品，甚至是非法經營。網頁稱，消費者應謹慎了解網上藥房的合法性，很多網上藥房不合法，故讓網上診症處方藥平台成為可取的替代選擇。