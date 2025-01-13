明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「醫家有藥」網頁稱診症處方藥一站式服務

【明報專訊】自稱全港最大網上醫生配藥平台的「醫家有藥」（FastMed）有售多款處方藥。網頁形容該一站式網上醫生診症處方藥平台「顛覆了在香港醫院、診所或藥房作處方藥購買的麻煩」，較傳統藥房配藥程序方便快捷。網頁稱最快1小時送達藥物，代替傳統覆診及藥房配藥耗時和繁瑣的配藥程序，旨在幫助患者「更便捷地獲取所需的醫生紙買藥物」。

稱較傳統便捷 最快1小時送達

網站列出配藥步驟，顧客首先選擇所需處方藥物，其後與醫生線上文字或視像診斷，而藥費已包診金，平台最快即日送藥上門，顧客亦可使用順豐智能櫃或到診所取藥。網站設搜尋器供尋找所需藥物，涵蓋傷風感冒藥、避孕藥，以及屬處方藥的抗生素、「偉哥」、糖尿減肥藥、安眠藥等。多名用家留言稱讚平台服務好、送貨快速。

平台提到病人過去可能需在診所長時間等待，再到藥房排隊取藥，不但耗時，還可能加劇不適，故承諾最快一小時送達藥物，期望幫助患者更便捷獲取處方藥。

指網上不法藥商多 網診可替代

平台稱透過線上問診服務向患者提供治療方法，處方藥品由香港註冊醫生及診所配發。平台提醒消費者在網上藥房網購時需「格外小心」，指負責任的網上藥房或藥房網店平台會要求顧客提供有效醫生處方；若聲稱不需醫生紙就能買處方藥，屬「明顯的警號」，可能出售偽劣或過期藥品，甚至是非法經營。網頁稱，消費者應謹慎了解網上藥房的合法性，很多網上藥房不合法，故讓網上診症處方藥平台成為可取的替代選擇。

相關字詞﹕文字診症 醫生 處方藥 藥物 醫家有藥 偵查報道

上 / 下一篇新聞