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22獲評級歷史建築全保留 環團憂業主清拆牟利

【明報專訊】發展局上月底公布新界北新市鎮（下稱新北）和馬草壟初步發展建議，未提及文物保育。局方上周回覆本報查詢稱，將全數保留發展區內22個獲評級歷史建築，當中3個為二級歷史建築，其餘19個為三級（見表2）。有環團認為大部分建築位於原居民村，屬私人土地，縱獲局方承諾亦難保在發展誘因下被業主清拆，倡政府收回土地作保育用途，發展文化深度遊。

倡政府收地保育 發展深度遊

翻查資料，該22個獲評級歷史建築中，至少18個位於將獲保留的21條原居民／認可鄉村內。長春社高級公共事務經理李少文認為，有關建築多位於私人土地，現時殘舊失修，業主在新北發展壓力下，或被清拆。他解釋，新北發展為鄉村帶來配套基建，或令業主寧願拆卸建築換取利益，也不願花錢保養。

李少文提到，新北發展範圍大，卻只有22個獲評級歷史建築，「數量是不合比例地少」，反映當中有很多具潛質的歷史建築或被忽視；又說新北發展是個好時機，讓政府收回私人土地作保育，舉例當局2019年起收回塱原農地，用作建設自然生態公園。他認為收回建築能打造成景點，發展深度遊；又建議政府可資助村民興建地區文物館，避免城鄉共融最終淪為「個『鄉』畀個『城』食咗」，令當地歷史價值消失。

5具考古價值地 發展局：動工前調查

此外，發展局表示新北發展區內有5個具考古研究價值地點（見圖），而根據2010年新界東北發展區考古研究，馬草壟發展區內有一處被識別為「具中度考古潛力」地點。局方表示在收地後及動工前，會由考古學家跟古蹟辦商議展開考古調查及發掘，作進一步評估，並根據結果獲古蹟辦同意，訂定並執行合適緩解措施。

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