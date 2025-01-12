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士多啤梨園吸外傭打卡 園方：倘收地另起爐灶

【明報專訊】「係咪嚟摘士多啤梨？」記者抵達昇平村後常常聽見這條問題。1990年代昇平學校停辦，令這條昔日有700多人的「學校村」如今只剩老一輩。昇平村不僅有老舊排屋，村內還有大片士多啤梨農地，近年更成外傭假日「打卡熱點」。

昔「學校村」 今剩老一輩

位於昇平村的老徐農場，10多年來種植士多啤梨，高峰時每日出產近300磅。現時新界北新市鎮發展項目將昇平村納入優先發展區，外傭專程入園「打卡」的光景或不復再。營運農場的徐女士稱不會放棄，倘被收地會另覓農地重新開始，「政府要拆都冇辦法……搵過塊地，有地就種到」。

40多歲的徐女士10多年前在昇平村開辦士多啤梨園，現經營逾7萬方呎農地，種植30多款士多啤梨。她說現時單在昇平村已有4個士多啤梨園，吸引不少外傭假日到訪。她笑言外傭「好買得」，曾見過花700多元採摘10多磅士多啤梨，而農場有不少熟客，見證有客人由推着嬰兒車，到孩子已變中學生。她說村內關係大多像朋友，有時村民來買士多啤梨，亦會順道帶點心請她吃。

農場另一職員楊仔說，農場開初買入5隻黑羊吸引遊客，如今已繁殖到10多隻。他說倘收地便要想辦法安置羊群，「不過冇得諗咁多，做嘢就係有起有落，最重要做好本分」。

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