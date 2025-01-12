納新北發展 昇平村過渡房5年退場 去年8月入伙涉600戶 發展局：確保營運至2029年8月

明報記者 曾諾晞

優先區拆兩村 過渡房斥資3億建

發展局早前強調新北發展着重「城鄉共融」，故將全數保留發展區內21條原居民／認可鄉村（見表1）。發展局上周回覆本報稱，新北的優先發展區內有兩條村受影響，包括昇平村和較寮村；而馬草壟發展則影響3條村，包括馬草壟新村、蛇嶺和鐵坑村。

位於昇平村的過渡房屋博愛昇平村由博愛醫院興建，2022年獲政府批出約3.37億元資助，去年8月入伙，提供601個單位。記者上周四（9日）下午曾訪博愛昇平村，未見太多居民出入，及後向職員查詢，職員說約有200戶已入伙。

昇平村居民批「嘥錢」

劉國勳不同意浪費

據發展局提交立法會文件，初步建議日後博愛昇平村原址繼續作住宅用途。七旬的李太住在昇平村50多年，見證博愛昇平村建成。她說項目新淨，數年後又臨清拆，批評當局「嘥錢」，「如果一早知呢度幾年後要拆嚟起屋，不如一開始就起永久公屋」。

新界北立法會議員劉國勳認為，過渡屋原意用作「過渡」，不同意項目因新北發展而需清拆是浪費。他說政府無表明博愛昇平村居民需2029年8月後立即遷出，相信清拆時間表有「走盞」空間。打鼓嶺區鄉委會主席兼立法會議員陳月明認為，博愛昇平村有需要延長營運，而新北發展會造成龐大安置需求，博愛昇平村可短期安置受影響村民。

鄉委倡延長營運安置村民

本研社質疑規劃忽視用途

本土研究社成員陳劍青質疑，房屋供應問題不可能5年內解決，過渡屋有重要功能，卻被納入優先發展區，反映當局在初期規劃時忽視現有土地實質用途。他認為新北發展範圍大、時間長，若做好事前規劃，絕對有空間兼容過渡屋，並有更長遠功用。

月中諮詢 房局：助需要者搬遷

發展局表示，除食物管制設施部分或較早推展外，新北其餘部分政府主導工程預計最早2028/29年度展開。由於優先發展區面積逾200公頃，工程分階段推展，受影響居民或作業者亦分階段遷離。局方本月中會就新北初步發展建議諮詢公眾，因應蒐集的意見深化土地用途建議。

房屋局表示，會協助博愛昇平村完結時仍有迫切住屋需要者，遷往其他過渡屋項目或在私人市場尋找合適居所，並按個別住戶需要提供其他服務轉介或支援。

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