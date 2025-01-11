國泰客兩宗疑食物中毒 衛署令停供紅菜頭沙律

國泰航空回覆稱，將繼續全面配合衛生防護中心及有關當局調查，若最終顯示飛機餐處理程序是導致今次事件成因，會向公眾交代並糾正。

第二宗登機前沒吃共同食物

衛生防護中心表示，1月9日的個案群組涉20人，年齡11至51歲，來自8個互不認識家庭或組別。航班8日晚出發，他們在機上用餐後10至30分鐘出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵，其中13人於9日凌晨抵港後到醫院求醫，全部毋須入院，除該航機提供的食物外，未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。

中心表示，1月8日的個案群組增至16人，當中9人來自同一個交流團，餘下7人互不認識。他們7日晚登機，8日凌晨抵港，同樣進食飛機餐後10至30分鐘出現病徵。調查未發現交流團以外的7人在登機前曾進食其他共同食物。中心早前稱，交流團9人在登機前約兩小時曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條，相信個案較大可能由該款三文治引致。

查飛機餐製作 儲存溫度方法合適

中心正調查兩宗個案，包括審視飛機餐提供的麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，以及登機前進食的食物。調查人員已檢取同批次飛機餐樣本檢測，又到供應涉事飛機餐的國泰航空飲食服務（香港）有限公司及相關航機調查，結果顯示相關食物的儲存溫度及方法合適，但其中紅菜頭沙律涉及人手製作工序較多，進食前不需再翻熱，為審慎起見，中心已指示有關處所即時暫停供應紅菜頭沙律。中心已通知世衛及尼泊爾衛生當局，查詢有否接獲其他地區通報由當地出發的其他航班有乘客集體食物中毒。