跨境救護車首例 港病人深圳直送屯院 40分鐘車程15分鐘上房 收4990元人幣「成本價」

運送全程用呼吸機 兩醫護隨行

該名男病人為香港居民，患慢性支氣管病，本月7日因呼吸衰竭送至港大深圳醫院治療，一度血氧不足、神志不清、心臟衰竭，情况嚴重，經治療後生命體徵轉為平穩。李詠梅說，病人與家屬皆表示想回港治療，院方前晚向醫管局提出申請。病人昨日上午約11時從港大深圳醫院出發，經深圳灣口岸過境，抵達屯門醫院急症室後約15分鐘入住病房。據悉，該病人獲分流為「第二類」危急病人。

今次服務收取病人4990元人民幣，李詠梅強調屬「成本價」，運送過程中需全程使用呼吸機，並由一名醫生及一名護士隨行，車內備有必需的醫療設備及藥物，「可以話畀大家知係唔止（呢個價）」，重申會小心篩選病人使用有關服務。

港大深圳醫院曾收10多宗申請

李透露，計劃推出後有10多名病人申請回港治療，院方會嚴格評估，今次個案屬「嚴重得嚟又比較穩定」，強調若病人可自行安排交通工具，又不需醫護陪同，便不會提供相關服務，避免濫用，舉例稱骨折病人或無法自行過關，亦可考慮經跨境救護車運送。據悉，屯門醫院過去兩個月平均每月會經救護車從口岸接收20至30宗求醫個案，當中逾半屬第一類、第二類病人。

新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良稱，院方事先與港大深圳醫院溝通，得悉病人資料及治療方案等，故交接順利。醫管局質素及安全總監黃立己表示，今次成功跨境運送病人，標誌粵港澳大灣區優質醫療衛生合作和發展的重要里程碑；運送期間一直有醫護人員陪同照顧病人，通過口岸時毋須轉換救護車，減低風險，增加病人康復機會。

急症上房時間 醫局：不能並論

本報昨查詢屯門醫院內科病房使用率及經急症室入住內科病房病人的輪候時間，醫管局發言人稱，今次跨境運送病人屬轉院安排，與經急症室分流入院不能相提並論。記者昨午3時到屯門醫院急症室，觀察病房約7名病人，另有「第三類」緊急病人的家屬表示，昨午約12時到急症室求診，等候約1小時見醫生，但需二次面診及做抽血、照X光等檢查，至下午3時仍在等「藥單」。