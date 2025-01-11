景林邨法團選舉17人涉恐嚇被捕 包括參選人當選人 部分黑幫背景

不涉肢體接觸 警：圖影響選舉結果

東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪稱，警方早前接報，指有人於上月向景林邨業主立案法團選舉的監票人員及候選人作言語恐嚇，經調查後，警方發現3宗與該選舉有關的串謀刑事恐嚇案。經情報蒐集及分析，警方於上月18日至昨日展開拘捕行動，以串謀刑事恐嚇罪拘捕13男4女，年齡25至77歲，部分人有黑社會背景。警方已將相關資料轉介民政事務處跟進。根據香港法例第200章刑事罪行條例第24及27條，任何人如干犯刑事恐嚇罪，最高可處監禁5年。

記者昨日到景林邨向居民查詢，數名居民稱沒有投票，也沒有留意法團事宜，但有聽聞業主立案法團做得不好，辦公室長期無人。居民梁女士批評法團沒有作為，大廈升降機等設備經常損壞。有不願具名的上屆法團成員返辦公室收拾物品，他稱曾有人叫他不要再選，但他沒有報警。

投票宣傳品寫「打倒洪氏皇朝」

翻查傳媒報道，景林邨業主立案法團主席自2015年開始一直由洪天求擔任；2021年，當區區議員張偉超與居民組成新名單參選，最終落敗，洪天求連任；直到去年12月換屆投票，改由張寶芳當選主席。facebook群組「守護景林邨」有張寶芳及其他參選委員的政綱，張在政綱介紹曾任4屆法團委員，現任仁愛堂慈善義賣主席及景林邨監察協會主席；群組有人上載投票當日照片，見到有宣傳品寫着「打倒洪氏皇朝」字眼。

2021換屆選舉衝突多人被捕

2021年10月景林邨業主立案法團換屆選舉同樣有人被捕，當時有業主疑不滿選舉安排在平日早上舉行，令眾多業主未能投票，因而與法團主席及保安起衝突。事後共7人被控非法集結，經審訊後罪名不成立，但其中3人傷人或普通襲擊罪成，其中兩人上訴至高等法院被駁回。

將軍澳區議員溫啟明稱，景林邨今屆法團當選人大部分為業主，亦有房署代表，景林邨暫時未有收到大維修的通知。

民政事務總署回覆查詢表示，不會評論刑事案件。至於景林邨運作方面，地區民政事務處會繼續與業主立案法團及物業管理公司保持密切聯絡，確保法團及物管公司按《建築物管理條例》（香港法例344章）行事，並在業主有需要時，提供適當支援，例如法團諮詢服務計劃等。

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