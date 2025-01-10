踏入流感季逢轉冷 衛署料學校高危

天文台表示受強烈冬季季候風影響，本港昨晚氣溫顯著下降，今早市區最低12℃，新界部分地區及高地嚴寒，日間最高約17℃。展望周末早上持續寒冷，市區氣溫約11℃，日夜溫差頗大，下周一早上仍相當清涼，下周初至中期氣溫回升。

九成甲型H1 院舍學校一周7爆

衛生防護中心最新《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本港今年首周流感陽性率5.69%，較前一周3.5%上升，高於4.94%基線水平，而89%樣本屬甲流H1病毒；最新流感入院率為每1萬人口0.36，高於前一周0.23及0.27基線水平。衛生防護中心稱兩個指標超越基線水平，表示本港已進入流感季節。

中心表示截至上周六（4日）的過去一周錄得7宗院舍或學校爆發報告，影響45人，較上月每周2至4宗升逾五成，預計未來數周爆發進一步上升，學校可能較多爆發。中心昨去信提醒全港學校在流感季節每天為所有學生抵校後量體溫。

周日內科病房使用率逾110%

醫管局數據顯示，過去一周（1月2至8日）急症室介乎5420至6322人次求診，953至1119人經急症室入院，內科病房使用率周日（5日）起高於110%。

中心稱截至周日接種約183.2萬劑本季流感疫苗，較去年同期增約5.4%，但未滿2歲幼兒接種率仍處於較低水平，約17.4%。中心稱參與外展接種的學校數目較去年顯著上升，但仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，另有13間已同意安排接種而仍未提供確定接種日期。