尼泊爾抵港國泰機 兩日36人疑食物中毒

昨5送院 首批9人登機前食三文治

中心昨回覆稱正積極跟進和調查兩宗涉及尼泊爾抵港航班的懷疑食物中毒個案群組，以確定兩宗個案是否有流行病學關連，呼籲周二及周三（7及8日）乘坐國泰CX640由加德滿都抵港的旅客，致電中心熱線2125 2372，以便提供適切評估。相關乘客如出現發燒或感不適的感染病徵，應立即求醫。

衛署查流行病學關連

國泰料無關飛機餐

中心前晚發稿稱，首日報稱不適的10人中，有9人曾在尼泊爾參加同一個交流團，在登機前約兩小時曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。衛生署當時表示，個案較大可能由該款三文治引致。

國泰航空回覆本報查詢表示，據現階段調查，受污染食物相信並非來自國泰；會配合調查，並為受影響乘客提供協助。國泰強調非常認真看待食物安全及衛生事宜，若最終調查結果顯示國泰處理食物程序有問題，將公開交代及糾正，現時已提醒機組人員及呼籲乘客遵守食物安全指引，並保持良好個人衛生習慣。

連續兩日的食物中毒個案均涉及由尼泊爾加德滿都抵港、CX640國泰航班乘客，航班分別於本月7及8日晚上由加德滿都出發，翌日凌晨抵達本港。昨日抵港航班約15名乘客報稱不適，多輛救護車到機場戒備，航班於昨凌晨3時許抵達香港國際機場，救護人員登機為不適乘客檢查，至清晨5時許，其中4男1女乘客由航空公司職員陪同下，乘消防處「抬牀運送及載客兩用車」往北大嶼山醫院治理。