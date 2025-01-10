商業樓受累零售弱 下年度料少收11%

檢視商場 配合居民消費模式

房委會2024/25年度商業樓宇運作帳目修訂預算亦較原來少，由15.39億元減至12.54億元。房署提交財務小組委員會的文件提及，「房委會零售設施收入下降並不是意料之外」，截至去年10月底，零售設施整體空置率由2.46%升至3.98%。房委會財務小組委員會主席麥萃才稱，未來有新商場落成，亦會改善現有物業設施，例如增加泊車位、調整商場租戶組合、檢視商場建設是否適合居民消費模式等，以增商業樓宇收入。

租住房改善工程開支料續增

至於租住房屋帳目，2024/25年度修訂預算錄得4.01億元淨收入，扭轉原本預算11.67億元淨虧損，主要因租金檢討後租金上調10%，而2025/26年度預計有6.61億元淨收入。然而，租住房屋帳目不包括對現有屋邨做大規模改善工程所需的資本開支，故錄得淨收入不等於管理屋邨財政有盈餘。2025/26年度相關改善工程開支預計7億元，隨樓宇老化，料開支持續增加。