房委料建屋費連升4年 飈七成 公屋每伙成本過去4年增六成 全面檢視節省

房委會財務小組委員會早昨通過2025/26年度的建議預算。房委會綜合運作帳目涵蓋租住房屋、商業樓宇及資助自置居所，其中約4400個資助出售單位提前完成轉讓契據，而非原定2025/26年度，因此2024/25年度資助自置居所運作帳目修訂預算淨收入為75.9億元，較原來預算22.31億元多；又預期2025/26年度淨收入升約76%，達133.89億元。2024/25年度租住房屋運作帳目因去年公屋租金加一成，轉虧為盈（見另稿）。

麥萃才：未來數年財政「可以」

未擬改居屋定價機制

然而，公營房屋建築開支持續上升，由2024/25年度280.16億元，預料至2028/29年度升約73%至485.63億元（見圖1），原因包括建築成本上漲。房委會財務小組委員會主席麥萃才稱，2023/24年度公屋及居屋平均每伙建造成本分別97萬及115萬元，較4年前增59%及27%（見圖2）。房署助理署長陳翠微表示，今年待新署長上任後，會研究如何降低建築成本。

房委會未來10年需建30.8萬個單位。被問財政會否出現危機，以及如何控制建築成本及會否上調居屋售價等，麥萃才稱未來數年房委會財政狀况「可以」，將審視如何降低建築開支，包括組裝合成建築法 （MiC）。他承認建築開支增加帶來挑戰，但現階段按機制釐定居屋售價可蓋過建造成本，暫不會調整機制，但未來會檢視。

售屋減成本漲 現金將大減

梁文廣倡增資助出售屋比例

房委會預料年終現金及投資結餘將由2024/25年度657.51億元，增至2026/27年度710.80億元，惟及後2027/28及2028/29年度分別跌至436.23億及402.49億元。麥萃才解釋，未來建屋量增加，建築成本上漲，導致現金及投資結餘下跌，強調目前現金流足以應付未來數年營運。房委會文件提及，2027/28年度出售資助房屋收入不足100億元，遠較2026/27年度及2028/29年度逾352億元和逾328億元少，加上2028/29年度總開支在建築成本續增下達逾785億元，是引致該兩個年度現金結餘大減主因。

小組委員梁文廣認為，雖然未來數年房委會綜合運作盈餘增加，但不能掉以輕心，因未來要承建30.8萬伙公營房屋，加上建築成本持續上升，對房委會財政構成極大壓力，促研究改善建築成本措施，另建議增加資助出售房屋比例，才可確保財政長遠穩定。

公屋與資助出售房屋供應比例將由「七三比」逐步調整至「六四比」。麥萃才稱調整比例對房委會有好處，惟未知政府會向房委會供應多少土地、土地建造成本等，暫未知對整體財政幫助有多大。

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