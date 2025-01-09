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公司稱邀得巴塞申場被拒 體育園：未收到文件

【明報專訊】啟德體育園首季正式啟用，有本地公司稱已成功爭取西甲班霸巴塞隆拿今夏來港與一隊「英超班霸」作表演賽，上月向體育園申請主場館遭「口頭拒絕」，並引述職員指「太遲申請」，同時段有4至5個團體爭取租用。據該公司了解，當日英超利物浦將訪港作賽。啟德體育園昨日確認，曾收到該公司租用體育園場地查詢，其後要求對方提交申請文件，至今尚未收到。

宏美：欲7‧27租場 職員稱太遲申請

政府近年積極爭取國際盛事來港，宏美廣告娛樂集團行政總裁黃浩霆昨向本報表示，集團去年9月與巴塞隆拿接洽，其後正式簽約，安排多名「國際巨星球員」今年7月27日體育園主場館作表演賽。他說集團10月起與園方溝通，上月初查詢時遭職員口頭拒絕申請；上月底入紙申請後，園方仍未回覆。

被指已收表格 足總：未收申請

宏美集團昨晚再回覆，稱昨接獲園方通知，上月28日曾電郵要求填寫補充資料的申請表格，因園方電腦技術問題未成功送達；又稱上月27日曾與足總溝通，其合作伙伴翌日已向足總交申請表格。不過，足總昨午表示未有收到該公司提出的比賽申請，亦無就相關比賽作出任何正式建議。

公司稱面臨賠償 盼與政府體育園協商

黃浩霆提到，由於巴塞球員隨後會到其他地方作賽，故無法改期，集團或因此要賠償；他說集團願與政府及體育園協商方案，盼藉辦活動提高國際社會對本港舉辦盛事的信心。黃稱集團將全額承擔費用，不會申請政府資助，料投資最少7000萬至8000萬元；集團計劃將一成表演賽門票定價80元，達與眾同樂目標；而賽前一日的練習環節，有一半門票會派予基層家庭學童及弱勢社群。

體育園昨回覆稱，一般情况下不會評論任何有關園區場地租賃安排的查詢，由於今次情况特殊，才提供更全面資料。文體旅局發言人回應稱，體育園已就該集團擬租場一事回應，局方期待有更多大型活動在園內進行。

翻查公司註冊處資料，宏美廣告娛樂集團有限公司去年2月成立，首任董事為葉凱銘和黃浩霆，其中葉於去年9月底已辭任。公司註冊辦事處地址是中環冠君大廈，網上資料顯示該處為商務中心。另外，黃浩霆現為3間公司董事，除宏美廣告，另一間為宏美創建集團有限公司，於去年12月成立。

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