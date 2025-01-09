羅淑佩：大型演唱會兩年吸150萬旅客

羅淑佩昨日在立法會回應選委界別議員周文港的口頭質詢，估計在2023至2024年間，本港每年舉辦約350場大型演唱會，即平均每月舉辦約15場大型演唱會，累計吸引逾420多萬名觀眾入場，其中逾150萬人（35.7%）屬旅客。她說，個別涉非本地表演者及支援團隊的演唱會，「更可帶動接近過億直接開支」。

她表示，場租收入亦屬演唱會帶來的經濟效益之一，其中2023及2024年在香港體育館（紅館）舉行的演唱會為政府帶來逾1.4億元場租收入；至於亞洲國際博覽館及西九文化區均以自負盈虧模式經營，場租收入屬於商業敏感資料，未能公開。

盛事研增條款 主辦往績劣「可能遇困難」

實政圓桌議員田北辰則提到近年多宗體育盛事「甩轆」，例如美斯失場等事件，「搞到全港都幾無癮」，關注局方如何防止令香港形象受損的事件再現。羅淑佩稱，針對涉及政府資助或場地的活動，政府將檢視合約條款，「保障香港用出去的資助是物有所值，要為香港帶來增值，更加絕對不可令香港的聲譽受損」；當局亦會研究增設條款，倘有主辦機構過往舉辦活動時「不合標準、或令大家不滿意」，日後租用康文署場地時「可能會遇到一些困難」。

至於即將揭幕的啟德體育園，羅淑佩稱，體育園至今已與超過200多個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，多個機構已決定或計劃租用園區內不同設施。