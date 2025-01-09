黃牛兩年零定罪 文體旅局：審慎態度研立法 議員批打擊不力 促管康文場館

根據《公眾娛樂場所條例》，任何人不得以超過活動舉辦機構所定票價售賣或要約出售、展示或管有活動門票以供出售，或游說他人購買該等門票。立法會保險界議員陳健波提出書面質詢，冀當局考慮修例，一併規管康文署場館舉辦的活動。選委界別議員吳傑莊另在立法會會議上以歌手劉德華演唱會為例，「紅館外遍地黃牛，原價港幣1280元的門票，居然炒到人民幣12800元」，形容情况極不理想。

羅淑佩稱實名制往往非主辦首選

陳健波促爭取逐步推

文體旅局長羅淑佩稱，政府處理大型和受歡迎活動時，會與主辦機構商議票務方案，惟公眾認為最有效杜絕炒賣的實名制，往往並非主辦機構的第一選擇，政府「也是要尊重這些商業運作」。她又說，將研究透過立法及刑事化方式處理康文署表演場地的門票炒賣，惟門票炒賣問題成因眾多，包括供求、市場結構、規管等不同因素，立法規管各有利弊，要「以審慎的態度考慮」。

陳健波稱，坊間常投訴黃牛炒賣，零定罪、零舉報反映政府「沒有重視，執法上也有困難」。他對當局就修例與否「沒有一個比較圓滿的解釋」感到失望，認為政府須了解主辦機構抗拒實施實名制原因，再爭取分階段落實，「會否可以逐步來，針對公開發售的門票做了實名制先？」

本身是律師的立法會議員江玉歡說，現時《公眾娛樂場所條例》不規管康文署場館外的炒賣黃牛行為，令「賣黃牛」現象「好似雪球那樣愈滾愈大」，促政府修例一併規管康文署場館炒賣黃牛的行為，並加強執法。

江玉歡指黃牛「趕客」 倡研港損失

她認為姑息「黃牛黨」不僅破壞本港形象，亦影響經濟，「旅客如果要用幾千元才買到門票，他哪裏還有錢在香港消費？如果我是旅客，我也會晚上返回深圳」，又建議政府先掌握炒賣黃牛的嚴重程度，「有多少本來可以在香港賺到的錢而流失了呢？這麼辛苦去辦演唱會，辦得這麼好，會不會原來賺得最多錢的不是香港？」