1‧15起 舉報濫用公屋最高獎3000元 房署料個案倍增 年支出390萬「成本效益吸引」

房協上半年亦推獎勵計劃

有房委會委員認為，計劃可起阻嚇作用，不擔心破壞鄰里關係。同樣正加強打擊濫用公屋的房屋協會，亦計劃推行類似獎賞計劃。房協發言人昨日回覆查詢表示，房協今年上半年將推出獎勵計劃，鼓勵市民舉報懷疑濫用公屋個案，詳情稍後公布。

去年特首在《施政報告》提及今年1月推出「善用公屋資源獎勵」計劃。房委會資助房屋小組委員會去年底通過設立「善用公屋資源獎勵」計劃，並命名「舉報濫用公屋獎」，今年1月15日起實施。

房署：料年收回1300個單位

舉報較查冊更有效

房署提交小組委員會的文件指出，上兩個年度共收回5000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨。文件提到透過舉報方法，效果比採用土地註冊處核對機制做物業及土地查冊更大，房署引用首輪申報8.8萬戶個案於土地註冊處作配對後，發現戶主或家庭成員瞞報在香港擁有住宅物業的比例大約0.5%，惟同一時段收到舉報個案中，找出住戶擁有住宅物業比例約有1.5%，兩者相差3倍，數據顯示舉報可令房署成功收回更多被濫用公屋。

房署文件亦提及，2023/24年度以實名舉報可供跟進濫用公屋個案有約1300宗，估算以實名舉報濫用個案將倍增（假設約2600宗），若以半數（即約1300宗）舉報者參與計劃並令房委會向濫用住戶發出《遷出通知書》推算，每年獎金支出約390萬元。相對新建公屋平均建築成本每伙約100萬元，本報推算1300個單位相等於13億元支出。

房委會發言人稱，有意參與計劃者可透過舉報郵柬、房委會或房署網頁的電子表格、舉報熱線、電郵，以及通知屋邨辦事處等方式舉報（見表）。發言人補充，房委會過去一段時間已查找出較易偵查濫用公屋個案，餘下較隱蔽個案需透過舉報提供線索。

黃碧如料阻嚇作用較大

梁文廣不憂損鄰里關係

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，對計劃是否可達每年收回1300個單位持觀望態度，因近年大力「打濫」已收回不少單位。她認為絕大部分公屋戶都守法依規，僅少數屬濫用個案，相信現時推出計劃起警惕及阻嚇作用較大。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣認為，不擔心計劃破壞鄰里關係，因為過去一直有居民舉報濫用公屋個案，大家都明白濫用才會破壞鄰里關係，影響其他人的殷切住屋需求。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676